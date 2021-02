"Les étudiants sont en train de mourir" : une jeune Niçoise interpelle Macron sur les réseaux sociaux

Des jeunes isolés, dans la précarité, déprimés... L'épidémie de Covid et la crise économie qui en découlent ont mis en difficulté de nombreux étudiants en France. Face à cette détresse, une jeune niçoise a réussi à trouver les mots justes pour la retranscrire. Il y a une semaine, Romane Deshayes, 20 ans, a publié un message sur LinkedIn, un réseau social professionnel.

Elle y raconte son quotidien difficile en pleine pandémie. "Les étudiants sont en train de mourir... À l'aide", écrit-elle, en interpellant Emmanuel Macron. Et le post fait le buzz ! Il a été partagé plus de 39.000 fois en seulement quelques jours.

De nombreux messages de soutien

La jeune femme, étudiante en développement commercial à l'école Pigier en Nice, travaille en alternance dans une petite entreprise à Villeneuve-Loubet. Mais la crise sanitaire l'a mise en difficulté financière. "J'ai un salaire de 780 euros, mais j'ai le loyer à payer, l'essence, le péage, l'électricité, internet", raconte-t-elle, regrettant de ne plus pouvoir faire des missions d'intérim en plus, qui lui permettaient auparavant de mettre un peu de beurre dans les épinards.

Capture d'écran du post de Romane sur LinkedIn - DR

"Avec le Covid et le couvre-feu, il n'y a quasiment plus de missions d'intérim. On ne m'appelle plus, donc c'est un peu compliqué ces temps-ci", confie Romane. D'autant plus qu'elle vient d'apprendre que ces APL (aides personnalisées au logement) étaient revues à la baisse.

Je reçois plein de messages d'étudiants et d'étudiantes qui me donnent des bons plans

Alors pour partager sa situation, pour demander de l'aide, l'étudiante niçoise a publié le message sur les réseaux sociaux. "Cet appel à l'aide, il n'est pas que pour moi, il est aussi pour tous les autres étudiants qui sont en situation de précarité", poursuit-elle. Une bouteille à la mer partagée massivement, alors depuis quelques jours, elle reçoit de nombreuses sollicitations dans sa boîte mail.

"Il y a plein de messages d'étudiants et d'étudiantes qui me donnent des conseils, des bons plans. Je leur réponds, je leur en donne aussi. Ça fait plaisir, on se serre les coudes. C'est important de s'aider entre jeunes, on comprend ce qu'on vit et on voit qu'on n'est pas seul. Psychologiquement, ça fait du bien", sourit Romane. Pour partager tous les conseils qu'on lui envoie, la Niçoise a créé un groupe d'entraide pour les étudiants sur le réseau social.