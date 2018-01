Terminée 2017. Place à 2018. Quels rendez-vous pouvez-vous déjà noter sur votre agenda ?

L'ouverture de la Bordeaux Métropole Arena

Depeche Mode pour le premier concert à la Bordeaux Métropole Arena © Maxppp -

Le 24 janvier marquera l'ouverture de la Bordeaux Métropole Arena, à Floirac, le Zénith en quelque sorte, tant de fois annoncé puis enterré de l'agglomération. Une salle modulable, qui, pour son baptême, fera le plein : 11 300 spectateurs attendus pour applaudir le groupe britannique Depêche Mode. Viendront ensuite : Charles Aznavour, Florent Pagny, Indochine, Djamel Debbouze ou Lenny Kravitz.

Le pont de pierre définitivement interdit aux voitures ?

Le pont de pierre à Bordeaux définitivement interdit aux voitures en 2018 ? © Maxppp -

Le 25 janvier, ou peut-être Alain Juppé aura-t-il vendu la mèche avant (lors de ses vœux à la presse notamment le 15), la décision de laisser le pont de pierre, aux seuls piétons, vélos, bus et tramways, ou de ré-autoriser les voitures, doit être prise. "Revenir en arrière ne serait pas un bon signal" a expliqué le maire de Bordeaux, mi-décembre, face aux commerçants mécontents de la Bastide.

La finale de la Coupe de la Ligue de Football

Lors du tirage au sort des huitièmes de finale et de la présentation de la finale à Bordeaux © Maxppp -

Ce sera sans les Girondins de Bordeaux éliminés mi-décembre à Toulouse. Le Matmut Atlantique accueillera le 31 mars la finale de la coupe de la Ligue de Football, pour tenter de booster son affluence. En 2017, le stade de Bordeaux a accueilli ses premiers concerts : Céline Dion et les Vieilles Canailles.

Le Musée de la Mer et de la Marine

Le futur musée de la Mer et de la Marine © Radio France - Agence Brochet-Lajus-Pueyo

Projet initié par le promoteur immobilier Bordelais Norbert Fradin, le Musée de la Mer et de la Marine doit ouvrir au printemps dans le quartier des Bassins à Flots de Bordeaux. L'exposition temporaire de 41 tableaux de Claude Monet, montée avec le musée Marmottan de Paris, marquera cette première année d'ouverture.

La Tall Ships Regatta

L' Hermione sera ausi de retour avec la Tall Ships Regatta © Radio France -

Bordeaux fête le vin, rimera, en 2018, avec la Tall Ships Regatta. Pour ses vingt ans, Bordeaux fête le vin s'offre parmi les vingt plus beaux voiliers au monde. Une parade sera organisée le 18 juin. L'Hermione reviendra également accoster à Bordeaux à cette occasion.

Des abattoirs à la Méca, quai de Paludate

Le chantier de la Méca, quai de Paludate à Bordeaux © Radio France - Stéphanie Brossard

Euratlantique poursuit son développement. Et en décembre 2018, le chantier de la Méca sera achevé, sur l'emplacement des anciens abattoirs quai de Paludate à Bordeaux. La Méca, c'est la maison de l'économie créative et culturelle et il doit réunir l’Office artistique de la région Aquitaine (Oara), le Fonds régional d’art contemporain (Frac) et Ecrit, Cinéma, livre, audiovisuel (Ecla).

Mais aussi : un nouvel abattoir à Bègles à l'automne 2018 qui veut jouer la transparence ; l'agrandissement de l’écosite du Bourgailh qui va passer de 60 à 110 hectares, inauguré en juin ; au printemps, les procès des cinq infanticides de Louchats et du drame de Barsac en 2015 ; quel avenir pour Ford Blanquefort ? l'installation dans le courant de l'année d'un atelier de maroquinerie Hermès à St Vincent-de-Paul.