Les évènements sportifs de nos stations pâtissent du manque de neige

Tous les ans, Combloux accueille la course La Crève-Cœur et cette année, pour la première fois, la date est reportée, faute de neige.

C'est un début de saison difficile pour nos stations savoyardes : le redoux et la pluie de ces derniers jours fragilisent un manteau neigeux déjà plutôt minces. Conséquences : les évènements sportifs ne cessent de reporter leur date !

Il y a d'abord eu les épreuves de coupe d'Europe de Big Air . Elles devaient avoir lieu aux Arcs mais la neige n'est pas au rendez-vous. Impossible donc de construire le tremplin, celui qui permet aux skieurs et skieuses de faire les sauts de freestyle.

La course La Crève-Cœur reportée à Combloux

Combloux annonce aujourd'hui reporter La Crève-Cœur. Les Portes du Mont-Blanc, la station qui accueille cette course nocturne de ski de randonnée, est fermée depuis Noël. "C'est la première fois depuis que la course existe, une dizaine d'années, que nous la reportons", précise Aurélien Arles, directeur de l'Office du Tourisme de la commune haut-savoyarde. La Crève-Cœur aura donc lieu le 10 mars prochain.

Mauvais départ pour la Coupe du monde de télémark aux Contamines Montjoie

Il n'y aura d'épreuves non plus de Coupe du monde de télémark ce weekend aux Contamines Montjoie. La station est ouverte mais il n'y a pas assez de neige au stade François Bonlieu pour organiser les épreuves. "Le stade est à environ 1 500 mètres d'altitude et la couche de neige est trop fine. Nous, on a besoin d'au moins 40 centimètres pour déjà pouvoir planter les piquets dans la neige et puis installer un module pour faire le saut demandé dans les épreuves ", explique Antoine Bouvier, entraîneur de l'équipe de France de télémark. Le Contaminard d'origine espère que son équipe réussira à garder toute sa motivation pour les prochaines épreuves.

Pour le moment, aucune date de report n'est connue : une décision devrait être prise dans la semaine. Il faut désormais réussir à jouer avec le calendrier international, les disponibilités d'hébergement et de la station pour trouver une nouvelle date.