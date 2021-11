Pédocriminalité : les évêques de France reconnaissent la "responsabilité institutionnelle" de l'Église

Les évêques de France sont réunis depuis mardi et jusqu’au lundi 8 novembre à Lourdes pour leur Assemblée plénière d’automne. Ils se penchent sur les suites à donner au rapport Sauvé et ses révélations sur les actes de pédo-criminalité au sein de l’Église. La question de l'indemnisation est une très forte attente de la part des victimes. À la mi-journée ce vendredi 5 novembre, Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France est venu devant la presse dire qu'un nouveau pas avait été franchi.

"Ces violences ont été rendues possibles par un contexte général" - Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France

"Nous avons vérifié que nous étions bien tous d'accord pour reconnaître la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les violences qu'ont subies tant de personnes victimes, reconnaître la dimension systémique de ces violences au sens où elles n'ont pas été simplement le fait de quelques individus mais qu'elles ont été rendues possibles par un contexte général. Des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de l'Église ont permis que ces faits existent (...) qu'ils se perpétuent sans être empêchés, sanctionnés et dénoncés. Nous avons aussi vérifié notre accord pour affirmer que _cette responsabilité entraine un devoir de justice et de réparation_, et nous sommes conscients que ce passage là est nécessaire pour rentrer dans un chemin qui nous permette de demander pardon, en vérité."

Lors de ce point presse le porte-parole de la conférence des évêques, le père Hugues de Woillemont a expliqué que "les modalités concernant l'indemnisation des victimes devaient encore être travaillées" mais que personne ne serait oublié.