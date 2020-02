Les évêques normands lancent un appel au don pour le Denier de l'Église

L'Église lance un appel au don, comme chaque année, pour le Denier. De l'argent qui sert à payer les prêtres et les salariés des diocèses. En 2019, la collecte a été moins bonne qu'en 2018 en Normandie, un peu plus de 9 900 000 €. Le nombre de donateurs a chuté de 4,6 %.

Les six évêques normands, de gauche à droite, Mgr Habert (Séez), Mgr Lebrun (Rouen), Mgr Le Boulc'h (Coutances), Mgr Nourrichard (Évreux), Mgr Boulanger (Calvados) et Mgr Brunin (Le Havre)

Normandie, France

Comme tous les ans, l'Église lance un appel au don pour le Denier, une de ses principales ressources qui sert à payer les prêtres et les salariés laïcs des diocèses. En 2019, la recette a baissé en Normandie par rapport à 2018 : 9 902 332 €, soit une diminution de 0,93 %. Même trajectoire pour le nombre de donateurs, 53 440 (- 4,6%). En revanche, le don moyen est en augmentation de 3,8 % et s'élève à 185,3 €. Ce qui compense un peu le manque de renouvellement des bienfaiteurs. "Sans le Denier, l'Église ne peut pas vivre", assure Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux.

"L'Église vit un temps d'épreuve, souligne Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, en référence notamment aux affaires de pédophilie, et j'ai l'impression que les fidèles catholiques se serrent les coudes. Ils disent, "ce n'est pas le moment de lâcher le navire", au contraire, il a un avenir." Entre 2015 et 2019, les dons restent stables. Sur la dernière collecte, c'est le diocèse de Rouen qui a reçu le plus d'argent, 2 522 244 €. Viennent ensuite les diocèses de Bayeux-Lisieux, Coutances, Séez et Évreux. Le diocèse du Havre ferme la marche avec 1 014 482 €.

L'accent porté sur le numérique

Depuis 5 ans, les catholiques peuvent donner en ligne, une manière de convaincre de plus jeunes croyants à aider leur diocèse. Un des enjeux de cette nouvelle campagne pour l'Église est donc de développer ce mode de transaction. D'autant plus que le don moyen sur internet est bien plus élevé que l'offrande par chèque, 312 € contre environ 150 €.