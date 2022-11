Les ex bains douches d'Abbeville sont à vendre !

Dans le jargon immobilier on parle d'un bien "très atypique" ! Les anciens Bains Douches d'Abbeville sont à vendre ! Rachetés à la municipalité en 2005 par un commerçant de la ville, le bâtiment n'a pas trouvé de seconde vie. Et son propriétaire cherche donc des candidats pour transformer ces bains douches inaugurés début 20eme.

Bâtisse emblématique

Thierry Damegnez, gérant de la librairie Cuffay avait eu "un gros coup de cœur" pour cette bâtisse emblématique il y a 17 ans. Il l'avait donc acheté avec sa femme, "sans vraiment savoir ce qu'on allait en faire. On a pensé un moment à l'exploiter nous mêmes", explique t-il. Mais "c'est un travail à temps plein", poursuit le propriétaire.

Les anciens bains-douches comptent 17 cabines de douches et 4 avec une baignoire. © Radio France - François Sauvestre

Il y a bien eu quelques opportunités de faire vivre ces anciens bains-douches, un coiffeur s'y est installé. Mais "très souvent, les candidats locataires ne veulent pas faire de gros travaux dans un lieu qui ne leur appartient pas. Ce que je comprends." Alors Thierry et sa compagne ont commencé à envisager la vente. Une annonce est en ligne depuis quelques semaines : anciens bains-douches à vendre pour 340 000 euros.

On est fermé à rien, sauf à trouver un candidat qui tombera amoureux du lieu.

Mais le commerçant abbevillois sera très vigilant quant à la nature des projets d'éventuels investisseurs. La direction régionale des affaires culturelles a d'ailleurs elle aussi son mot à dire, car les ex bains-douches sont répertoriés à l'inventaire supplémentaires des bâtiments historiques. "Aujourd'hui, parce qu'il faut faire vivre ce lieu, nous envisageons la cession mais à quelqu'un qui viendrait avec un beau projet. On est fermé à rien, sauf à trouver un candidat qui tombera amoureux du lieu et qui respectera l'endroit tout autant que nous."