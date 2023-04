Les ex-salariés de Tétra Médical à Saint-Cyr-en-Val organisent la riposte

Le combat judiciaire s'organise pour les ex-salariés de l'entreprise Tétra Médical de Saint-Cyr-en-Val, qui a fermé ses portes, après liquidation judiciaire, l'an dernier. Elle employait alors quarante six personnes. Spécialisée dans la fabrication de compresses et sets de soins médicaux à usage unique, elle utilisait de l'oxyde d'éthylène, un gaz industriel toxique classé cancérogène dont la dangerosité a été reconnue dans les années 1970.

L'entreprise avait un autre site et son siège social, à Annonay en Ardèche où les soupçons d'un scandale sanitaire ont éclaté il y a plusieurs mois, une ancienne salariée a vu son cancer reconnu en maladie professionnelle, ce qui a libéré la parole de ses collègues sur les conditions de travail et l'absence de protections adaptées. Pas de gants pas de masque, ici non plus, témoignent les participants à la réunion organisée, ce mardi soir, par l'Union départementale CGT Santé du Loiret.

Inquiétude et angoisse

Tous le racontent, ils étaient à la production, magasinier, technicien de maintenance ou chargée du contrôle qualité comme Claudine. "La direction nous disait que c'était un gaz lourd, qu'il n'y avait aucune inquiétude, que ce que l'on respirait c'était un dérivé, ce n'était pas de l'oxyde d'éthylène. Il y avait comme une odeur d'éther. Mon ex-mari qui travaillait à la stérilisation a eu un cancer et trois personnes aussi".

Cette mère de trois enfants, aujourd'hui grand-mère avec trente-quatre d'ancienneté dans l'entreprise se dit très inquiète. "Je suis angoissée pour moi comme pour eux, les pathologies peuvent se déclarer dans plusieurs années et je les ai peut-être exposés" car on a respiré ce gaz tous les jours. A côté d'elle, une ancienne collègue confirme qu'elle s'inquiète pour sa famille et "qu'elle attend aujourd'hui des réponses".

"C'est un scandale sanitaire"

La CGT qui pilote le dossier pour faire reconnaitre le préjudice des salariés avait convié à cette réunion l'avocate parisienne spécialisée dans la défense des victimes de catastrophes sanitaires M° Elisabeth Leroux. "C'est un scandale sanitaire car les personnes ont été exposées durant près de quarante ans pour certains à un produit hautement cancérogène dont ils n'avaient pas conscience".

L'avocate détaille la marche à suivre "d'abord les personnes doivent être suivies médicalement, il nous fait récupérer des attestations d'exposition. La deuxième chose sera de faire reconnaitre la responsabilité de l'employeur pour que les gens soient indemnisés. Nous sommes sur des procédures civiles qui aboutiront plus rapidement qu'une procédure au pénal qui pourrait durer plusieurs dizaines d'années".

Ni la préfecture du Loiret, ni la médecine du travail ni le liquidateur judiciaire qui avaient été invités n'étaient présents à la réunion. Seule la DREETS (la Direction régionale du Travail) était représentée. Et Vincent Michaut le maire de Saint Cyr-en-Val était là, prêt à soutenir les ex-salariés de Tétra Médical. "Concrètement s'il faut aller avec eux au tribunal, on ira, on les accompagnera. Et si la commune doit se porter partie civile parce qu'il y avait un risque sanitaire qui soit avéré auprès des habitants qui étaient proches du site, nous le ferons également" dit-il.

La Direction régionale du Travail a proposé aux anciens salariés la mise en place d'une cellule d'écoute psychologique avec des entretiens qui devraient se faire en face à face, la CGT a proposé le site de l'hopital Daumézon. La CGT qui organisera une nouvelle réunion avec les anciens salariés de Tétra Médical le 16 mai prochain.

Pendant ce temps en Ardèche, le parquet de Privas qui a ouvert une enquête préliminaire le mois dernier, pour "mise en danger de la vie d'autrui" s'est dessaisi du dossier au profit du Pôle santé publique du Parquet de Marseille qui poursuit les investigations. L'Ardèche où une première audience devant le conseil des Prud'hommes aura lieu le 20 juin pour une cinquantaine de personnes. Au total là-bas 120 requêtes ont été déposées devant la justice.