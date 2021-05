Les exportations de champagne repartent à la hausse

La première vraie bonne nouvelle pour les producteurs de Champagne, c'est une reprise réelle des exportations qui avaient fortement chuté. "On a perdu beaucoup de part de marchés partout dans le monde mais depuis quelques jours et quelques semaines, il y a beaucoup de demandes, parce que l'on anticipe la reprise des activités. L'export cartonne. La question , c'est combien de temps ? Mais les beaux jours arrivant. Il y a beaucoup de mariages également". affirme le président du Syndicat général des Vignerons, Maxime Toubart.

Le champagne qui va à nouveau s'inviter sur les tables et dans les grands événements. Et également les touristes qui vont pouvoir revenir visiter les caves de la région. "Il y a vraiment une envie de fête, et le champagne c'est la fête. Un touriste qui vient en France, il consomme du champagne. Et quand les touristes ne sont plus là, ce sont moins de bouteilles consommées. A la fois, les Français ont envie de revivre, mais les touristes aussi." ajoute Maxime Toubart.