Les expulsions de camps de Roms s'enchaînent dans l'agglomération nantaise

En deux jours, trois camps de Roms ont été expulsés dans l'agglomération nantaise à Bouguenais, Carquefou et Orvault. En tout, plus de 300 personnes se retrouvent en errance, sans terrain pour installer leurs caravanes.

Ce sont à chaque fois les mêmes scènes qui se reproduisent : les caravanes sont sorties des terrains, soit tirée par des voitures pour celles qui peuvent rouler, soit emportées sur le plateau d'une dépanneuse pour les autres. Ce lundi, ce sont d'abord une cinquantaine de familles qui ont été évacuées par la police du terrain du lieu-dit "Moulin cassé" à Bouguenais. "Elles vont d'expulsion en expulsion depuis 2015", explique Annie Richard du collectif Romeurope, "de Saint-Herblain elles sont allées sur deux terrains à Nantes, puis à Carquefou, puis à Indre, puis sur deux autres terrains à Bouguenais et elles aussi essayé de s'installer, sans y parvenir, sur un autre terrain aux Sorinières". Ce mardi matin, les caravanes étaient toujours stationnées à Indre, au bord de la route.

Il y a des femmes enceintes, des enfants, c'est traumatisant ! Et ces familles ne savent pas où aller

En suivant, ce sont deux autres camps qui ont été évacués à Carquefou et à Orvault. À Carquefou, ce sont une douzaine de familles avec des bébés qui se retrouvent sans solution et à Orvault, ce sont environ 80 personnes et 50 caravanes qui ont du quitter le terrain qu'elles occupaient rue Léon Gaumont. "Il y a des femmes enceintes, des enfants, c'est angoissant, c'est traumatisant !", glisse dépitée, Mireille Douceau, elle aussi du collectif Romeurope à Orvault. "Que vont devenir ces familles ? Il faut savoir que les policiers sont déjà passé les voir plusieurs fois ces derniers jours. Elles leur ont demandé d'attendre, le temps de trouver un nouveau terrain, mais il n'y en a pas. Et comme c'est bientôt le début de la trêve hivernale, il fallait les expulser", se désole-t-elle.

Depuis la loi du 27 janvier 2017, les bidonvilles sont eux aussi protégés des expulsions par la trêve hivernale et, partout en France, les expulsions se multiplient avant la date butoir du premier novembre.