Les fabricants de cigarettes bientôt responsables des mégots jetés par terre

Jusqu'à 100.000 mégots seraient jetés par terre toutes les heures à Marseille ! C'est le résultat d'une enquête de Recyclop. Cela représente 30 kilos. L'amende pour un mégot jeté par terre est de 68 euros. Mais désormais, ce sera aussi aux cigarettiers de faire attention : principe du pollueur-payeur.

Un arrêté vient de paraître au Journal officiel. Objectif : réduire de 40% les mégots abandonnés d'ici six ans. Pour cela les producteurs de cigarettes auront plusieurs obligations. D'abord : aider au ramassage. Les cigarettiers devront contribuer financièrement auprès des collectivités locales : 2,08 euros par an et par habitant pour les villes de plus de 50.000 habitants. Pour la ville de Marseille, cela représenterait près d' 1.8 millions d'euros par an, 350.000 euros pour Toulon, et près de 300.000 euros pour Aix-en-Provence.

88% des fumeurs jetteraient leurs mégots par terre à Marseille

Les cigarettiers devront aussi aider à faire changer le comportement des fumeurs. D'après un sondage de l'association Recyclop, à Marseille, 88% des fumeurs jettent leurs mégots par terre. Les producteurs de cigarettes devront donc proposer gratuitement des cendriers de poches réutilisables et lancer des campagnes de sensibilisation tous les deux ans. Pour rappel, un mégot pollue 500 litres d'eau et met cinq ans à se désagréger dans l'eau salée. Il est d'ailleurs interdit de fumer sur certaines plages du littoral, à Marseille, ou à La Ciotat.