Les facteurs ardennais renouent le lien entre jeunes demandeurs d'emploi et Mission locale

Ils relèvent déjà le gaz, s'assurent que les personnes âgées vont bien... Désormais, dans les Ardennes, les facteurs font aussi l'intermédiaire entre les jeunes demandeurs d'emploi et la mission locale. Ils vont sonner aux portes des jeunes qui ne sont plus suivis par la mission locale afin de renouer le contact.

1279 personnes seront ainsi démarchées dans les Ardennes. Elles reçoivent d'abord un courrier les informant de la visite prochaine de l'agent de la Poste. Puis, à raison d'une ou deux visites par tournée, le facteur frappe à la porte. L'un d'entre eux est même missionné à plein-temps pendant un mois sur cette activité.

Régis Plançon, directeur de la plateforme courrier de la Poste de Charleville-Mézières © Radio France - Alexandre Blanc

Le facteur, mène alors un rapide entretien : "Quel souvenir gardez-vous de votre expérience à la mission locale ?", "Seriez-vous d'accord pour que la mission locale revienne vers vous ?" . Les réponses sont enregistrées sur smartphone et mises à disposition de la mission locale qui pourra ainsi reprendre contact avec le public demandeur.

C'est un travail en plus qui pallie la baisse de trafic - Régis Plançon, directeur de la plateforme courrier de Charleville-Mézières.

Le nombre de plis envoyés est passé de 18 milliards en 2009 à 7 milliards en 2020.

Le facteur mène l'entretien

Face au facteur ce jour-là, une jeune femme dont le dernier contact avec la mission locale, un rendez-vous pour tirer le bilan d'un stage, remonte à plus d'un an. "Depuis, rien !". La jeune adulte cherche pourtant toujours du travail : "J'aimerais partir de chez mes parents et avoir une activité". Elle se dit surprise de voir le facteur venir à sa rencontre pour l'interroger sur la mission locale : "Pour moi, c'est à eux de venir et pas au facteur, ça me paraît plus logique".

"On connait le secteur, ils ont l'habitude de nous voir. Ca peut aider pour l'entretien", répond Jordan Darras, l'agent de la Poste. Les facteurs sont assermentés et soumis au secret professionnel, ce qui garantit la confidentialité des échanges. .