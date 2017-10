Les facteurs de demain sont formés à Cavaillon

Un nouveau C.A.P accueille ses premiers élèves au lycée Dumas pour apprendre à manipuler surtout des colis car nous postons moins de courrier. Les futurs facteurs découvriront aussi la posture client car ils devront avoir une démarche commerciale autour de notre boite aux lettres

Les missions du facteurs sont en pleine mutation. A Cavaillon, un C.A.P a été créé pour devenir Opérateur de Service relation Client et livraison. Quinze apprentis apprendront au lycée professionnel Dumas comment charger des colis, utiliser des chariots transpalettes ou un hayon: le facteur transporte désormais surtout des colis car nous envoyons moins de courrier papier.

Avoir le réflexe de vendre le produit à un client

Les quinze facteurs apprendront qu'ils ont une autre mission avec leur bicyclette ou leur voiture jaune. L'Université de La Poste leur enseignera à Villeurbanne la posture - client, celle du commercial qui doit déclencher un réflexe d'achat chez le client. La Poste multiplie les prestations: contrat pour veiller sur les parents à distance, livraisons de courses à domicile, commentaires pour accompagner des publicités... Les facteurs de demain apprennent un métier en mutation.

La mamie pleure face au facteur démuni

Les syndicats de La Poste s'inquiètent des conséquences de cette nouvelle posture enseignée aux futurs facteurs. Une factrice d’Avignon explique qu'un collègue s'est trouvé "démuni face aux pleurs d'une mamie". Cette factrice estime que "La Poste se cache derrière le lien social pour faire du fric: on est des VRP. On est obligé de mettre la pression" sur les gens avec des remises commentées, c'est à dire, la remise d'un pli avec un commentaire commercial du facteur. Bruno Verdi (Sud-PTT Vaucluse) explique que "La Poste profite de l'image de marque du facteur. On redoute que la confiance avec les clients soit rompue car on aura essayer de leur placer tout et n'importe quoi au détriment de notre métier de distribution du courrier et des colis."