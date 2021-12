Les facteurs de Savoie entament une grève illimitée à l'approche de Noël

Les facteurs de Savoie démarrent une grève illimitée ce vendredi 3 décembre, à l'appel des syndicats CGT, FO et Sud. Ils dénoncent la suppression de postes et une réorganisation des tournées dégradant leurs conditions de travail.

Les postiers savoyards entament un piquet de grève devant le centre de tri de courrier La Poste à Bissy (Chambéry), dès ce vendredi 3 décembre à 6h30.

La grève des facteurs d'Albertville, qui dure depuis 40 jours, prend une autre tournure. Tous les postiers de Savoie sont appelés à rejoindre le mouvement de grève illimitée, qui pourrait durer plusieurs jours. Ils dénoncent les suppressions de poste, la réorganisation de leurs tournées et la dégradation de leurs conditions de travail.

"Les tournées sacoches détruisent notre métier"

Pour François Marchive, représentant syndicat Sud en Savoie, les "tournées sacoches", qui doivent être mises en place en Savoie dès janvier, représentent la destruction du métier. "Jusqu'à maintenant les facteurs préparaient leur tournée en triant le courrier, pour ensuite le distribuer. Les tournées "sacoches", c'est la volonté de diviser la préparation de la distribution."

Ca fonctionne très mal, le facteur ne peut plus ajuster sa tournée à la réalité du terrain. Il se retrouve avec du courrier mal trié et il ne peut pas faire son travail.

"On le voit à Albertville, qui a testé cette organisation."

Des retards de colis pour Noël ?

Les facteurs demandent aussi du renfort car ils n'arrivent plus à assurer la distribution de courrier à l'approche de Noël. "Deux éléments rentrent en conjonction", explique François Marchive. "On a toujours un pic de trafic de colis en période de fête, avec les commandes par internet. Et la période de Covid a changé les habitudes de beaucoup en terme de consommation : il y a une augmentation généralisée du trafic de colis. Mais La Poste veut faire passer ce trafic en embauchant un minimum de personnel. Là les facteurs n'en peuvent plus parce qu'ils font des heures et des heures en plus pour réussir à passer les colis."

Si la grève se poursuit, des perturbations pourraient avoir lieu sur la livraison des colis de Noël.