Des facteurs du Loiret photographient les habitants pendant leur tournée

Une enveloppe et un sourire. Du 6 septembre au 8 octobre, les 660 facteurs du Loiret sont invités à prendre en photos les habitants qu'ils côtoient tous les jours au cours de leur tournée de distribution. Le projet "Visages de France par les facteurs" a été lancé dans le cadre d'un partenariat entre La Poste et la Fondation GoodPlanet, présidée par le photographe Yann Arthus-Bertrand. Un projet pour valoriser le lien qui existe entre les facteurs et les habitants des territoires qu'ils sillonnent chaque jour.

Je pense que c'est l'occasion de rappeler que le facteur a un rôle social unique et en particulier dans nos campagnes, c'est un lien entre les personnes - Paul Appréré

Quand Bouchra Thomas, factrice loirétaine, a entendu parler du projet, elle a immédiatement accepté. "Pour le côté artistique, et puis j'adore Yann Arthus-Bertrand, et j'aime beaucoup la photo", s'enthousiasme-t-elle. Après avoir pris connaissance de l'initiative, elle a de suite pensé à Florence et Paul Appéré, un couple venu de Haute-Savoie, comme elle, installé à Bucy-Saint-Liphard dans le Loiret. "On se connaît très bien, je fais ma tournée depuis trois ans et on a très vite sympathisé."

De leur côté, les Appéré parlent de leur factrice comme d'une "amie". Alors quand elle leur a proposé de faire leur portrait : "je n'ai pas hésité", raconte Florence Appéré. "Et puis surtout, Bouchra nous le demandait, donc on n'allait pas le lui refuser", ajoute Paul Appéré.

Paul et Florence Appéré habitant Bucy-Saint-Liphard, en pleine campagne. Ils participent à ce projet photo pour mettre en avant leur factrice, devenue leur amie. © Radio France - Cécile Da Costa

Si le couple de loirétains à accepté, ce n'est pas tellement parce qu'ils aiment poser... "Je ne m'aime pas trop quand je suis en photo, du moment que je ne la vois pas ça ne me gêne pas", plaisante Florence. "On a perdu toute illusion depuis longtemps", renchérit Paul avant d'ajouter plus sérieusement : "je pense que c'est l'occasion de rappeler que le facteur a un rôle social unique et en particulier dans nos campagnes". "C'est un lien entre les personnes. C'est quelqu'un avec qui on parle, c'est parfois la seule personne extérieure au foyer que l'on rencontre dans la journée."

Valoriser le métier de facteur

Bouchra Thomas, elle aussi, profite de ce projet pour mettre en valeur son métier. "On touche à tout le monde : les gens riches, les moins riches etc. Le facteur c'est un lien dans toute la France", témoigne-t-elle. Très investie dans cette initiative, Bouchra Thomas compte prendre dix portraits des habitants qu'elle voit tous les jours, c'est le maximum autorisé. "J'espère que mes photos seront sélectionnées, je vais essayer d'en faire au maximum. Je serais ravi d'aller les voir."

L'ensemble des portraits réalisés par les facteurs et factrices seront représentées dans une exposition en ligne d'ici la fin de l'année. Les plus belles photos seront sélectionnée, notamment par Yann Arthus-Bertrand, pour être exposées à La Poste du Louvre en 2022.