Saint-Léger-du-Ventoux, France

Les grimpeurs s'inquiètent de la fin du conventionnement entre la Fédération de Montagne et d'Escalade et les propriétaires de site naturels d'escalade privés. La convention décharge les propriétaires de leur responsabilité en cas d'accident sur la falaise mais le dispositif actuel empêche la FFME de contester sa responsabilité et rechercher l'éventuelle responsabilité du grimpeur.

Un dispositif d'assurance inventé sur la falaise de Buoux en Lubéron

L'afflux de grimpeurs sur la falaise de Buoux dans le Luberon après le tournage du film "La Vie Au Bout Des Doigts" avec Patrick Edlinger avait obligé la FFME a imaginer en 1983 une convention pour rassurer les propriétaires de falaises. Aujourd'hui la fédération confirme qu'elle cherche un autre conventionnement avec les propriétaires de falaises pour partager les responsabilités avec les collectivités territoriales. Une pétition signée par 11 000 grimpeurs redoute une fermeture des falaises d'escalade.

Si je suis responsable, j'arrête tout. Je veux pas payer des assurance". Gabriel Bertet, propriétaire de la falaise de la Baleine à Saint-Léger-du-Ventoux.

A Saint-Léger-du-Ventoux, la falaise de la Baleine attire des grimpeurs du monde entier. Son propriétaire se félicite de voir une cinquantaine de voitures de grimpeurs le weekend depuis qu'il a signé une convention avec la FFME. Ses enfants louent des gîtes aux grimpeurs mais il menace de tout arrêter: "je ne veux pas être responsable s'il y en a un qui se tue".

L'assurance de la fédération a payé 1,2 millions d'euros d'indemnités après la chute d'un bloc rocheux dans les Pyrénées-Orientales. La fédération veut proposer un autre type de conventionnement avec les collectivités locales et les propriétaires privés pour pouvoir rechercher l'éventuelle responsabilité des grimpeurs .

Ca dépasse l'escalade: randonnée, VTT ou parapente sont aussi concernés

Le représentant de la FFME en Vaucluse préconise de modifier les règlements sur les activités de pleine nature pour s'inspirer de la loi montagne: les responsabilités ne sont pas recherchées en cas d'accident. Pierre Duret souligne également que 10% seulement des pratiquants de l'escalade sont adhérents d'un club et de la fédération. Pierre Duret demande aux pratiquants de s'assurer avant de pratiquer le VTT, la randonnée, le vol libre le parapente ou la spéléologie car la responsabilité des propriétaires de terrains privés "dépasse largement l'escalade".