Les familles albanaises évacuées du camp d'Empalot ont trouvé refuge dans un bâtiment abandonné à Colomiers

Dormir dehors avec des températures négatives est "un danger de mort", pour Sophia (prénom modifié). Elle est venue soutenir les familles albanaises qui occupent depuis deux jours une ancienne maison de retraite à Colomiers. En tout, une centaine de personnes, qui "ont cherché à se mettre à l'abri par leur propre moyen".

Ces familles occupaient le campement des berges de la Garonne à Toulouse quartier Empalot, sous le pont du Stadium, jusqu'au 29 novembre, jour où la préfecture les a expulsées. Le tribunal administratif avait ordonné l'évacuation du bidonville au début du mois de novembre. Quelques familles seulement ont été relogées temporairement, en attente de titres de séjour.

Les autres, sans solution occupent le bâtiment. Parmi eux, une quarantaine d'enfants et même des nourrissons. Roméo par exemple, est arrivé parmi les premiers avec sa femme et son bébé. Il dit appeler le 115, le Samu au moins "trois fois par jour, on nous dit qu'il n'y a pas de place".

Kamela, 15 ans, est arrivée en France à Toulouse depuis un mois. "Je suis ici avec mes parents, explique-t-elle. C'est dur de vivre dans la rue, c'est l'hiver il fait froid. Même en allant à l'école, il me manque des choses : la lumière, la douche. Pour moi c'était trop difficile de faire mes devoirs sans lumière, je les faisais avec le flash de mon téléphone."

En attendant de trouver une meilleure solution, ils dorment à même le sol mais à l'intérieur. La préfecture n'a pas répondu à nos sollicitations.