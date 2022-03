Les familles des légionnaires ukrainiens d'Aubagne accueillies à La Ciotat

Le quotidien de la Légion étrangère d'Aubagne est forcément perturbé depuis plusieurs semaines en raison de la guerre en Ukraine. Au sein du régiment d'Aubagne, 78 Ukrainiens servent la Légion qui a décidé de leur autoriser de prendre une permission pour quelques jours pour aller rejoindre les familles, mais sans se rendre en Ukraine, uniquement dans les pays limitrophes. L'entrée sur le territoire ukrainien est interdite pour les légionnaires depuis l'invasion russe. Ainsi, une dizaine ont décidé d'aller retrouver leurs proches. Certains ont assuré la sécurité de leur famille en Pologne, d'autres ont rapatrié toute la famille en France.

40 personnes logées à La Ciotat

Une fois de retour dans la région, certains ont pu rester tous ensemble, car les capacités de logement étaient suffisantes d'autres ont profiter de l'accueil proposé par la ville de La Ciotat. À ce jour 40 personnes dorment dans le centre de vacances. Une dizaine de familles sont en transit devraient très rapidement également poser leurs valises dans cet endroit. Toutes ces familles sont prises en charge : suivi médical, psychologique, administratif et logistique pour leur faciliter le quotidien et leur permettre de prendre leurs marques.

Légionnaires ukrainiens et russes ensemble

Au sein de la Légion étrangère d'Aubagne, Ukrainiens et Russes vivent ensemble depuis toujours. Et malgré le contexte diplomatique, le lieutenant Colonel Bonnouvrier, en charge de la cellule Ukraine à la Légion étrangère d'Aubagne assure que les relations restent sereines entre les deux nationalités : "Nous n'avons constaté aucune tension, mais évidemment, on suit de près la situation. Le légionnaire sert la France, sert la légion étrangère.." dit-il.

Mais la Légion étrangère en France fait face à une difficulté : certains légionnaires partis rejoindre leurs familles ne sont pas revenus. Ils auraient profité de la permission accordée pour peut-être reprendre les armes et servir leur pays. Ils ont déserté. Ce n'est pas le cas des légionnaires d'Aubagne, mais la Légion étrangère se dit incertaine de la situation aujourd'hui pour "une cinquantaine" d'entre eux.