Les familles des victimes prises en charge par une cellule logistique pour le 14 juillet

Depuis le 22 juin, six personnes travaillent dans une des pièces de la maison d'accueil des victimes, à Nice. Cette cellule logistique contacte toutes les victimes, proches et familles de victimes pour les aider à organiser leur venue à Nice, pour les commémorations du 14 juillet.

La grande et lumineuse pièce est située à l'arrière du bâtiment de la maison d'accueil des victimes, rue Gubernatis à Nice. Depuis le 22 juin dernier, date de l'ouverture de cette "cellule logistique", six personnes travaillent activement pour organiser les venues des familles et proches des victimes de l'attentat du 14 juillet qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés.

512 personnes assisteront aux cérémonies

Derrière ses trois téléphones, Eric enchaîne les coups de fils en français, en anglais et en russe. "Un téléphone est réservé aux blessés, l'autre aux familles des personnes disparues, explique cet assistant social. Je suis chargé de les guider dans leurs démarches car tout le monde n'a pas accès aux mêmes séquences le 14 juillet. Les familles et proches des personnes décédées assistent à des cérémonies dès le matin, contrairement aux autres."

Reportage au sein de la cellule logistique, située dans la maison d'accueil des victimes. Copier

La cellule logistique, mise en place par la ville de Nice confirme que 512 personnes seront présentes pour les cérémonies du 14 juillet. "Pour les familles de victimes, nous organisons leur déplacement, leur hébergement dans des hôtels de la ville et les prenons en charge dans leur déplacements, confirme Gilles Le Mené, directeur adjoint du protocole. Certaines personnes viennent d'Australie, d'Espagne, d'Ukraine, d'Estonie, ... C'est vraiment du clé en main pour leur permettre de ne pas penser à ces détails logistiques. C'est déjà assez dur pour eux."

Au total, trois hôtels du centre-ville accueillent des familles de victimes. "Cet accueil a été fait en partenariat avec le syndicat des hôteliers niçois, détaille le directeur de la cellule logistique. Ils nous permettent de réserver des chambres à des prix très préférentiels, surtout en cette période estivale. De ce fait, nous pouvons offrir gratuitement aux victimes et familles de victimes l'hébergement. Près de 90 nuitées au total."

Un espace réservé aux familles de victimes le 14 juillet

Sur la promenade du Paillon, un espace sera réservé aux familles des victimes le 14 juillet, lors des commémorations. Ils pourront s'y détendre, discuter, consulter la cellule d'aide médico-psychologique créée grâce à l'aide du SDIS 06, du CHU de Nice, de la Protection Civile et de la Croix Rouge. "Nous serons à leurs côtés toute la journée, quelque soit leur demande pour les aider à passer ce moment extrêmement difficile", résume Gilles Le Mené.