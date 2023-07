Cette année, le rire des enfants n'égayera pas la traditionnelle plage éphémère du Blanc-Mesnil. La mairie de cette commune de 58.000 habitants du Nord de Paris a décidé d'annuler ses événements de l'été pour "que les équipements municipaux [dégradés dans les émeutes] soient réparés avec les économies réalisées", indiquent des affiches sur les abribus de la commune. Dans une vidéo postée sur le Facebook du Blanc-Mesnil, l'ancien maire Thierry Meignen dit viser, avec cette mesure, le porte-monnaie des émeutiers : "Ils paieront, les familles devront payer."

"Une poignée de petites connards"

D'un ton calme, l'actuel Sénateur pointe face caméra "la poignée de petits connards qui veulent troubler l'ordre public et pourrir la vie des Blanc-Mesnilois." Il évoque 300.000 euros de remises en état rien que pour le dojo dégradé. Alors tant pis pour la plage éphémère du parc Anne-de-Kiev, son sable et ses bassins d'eau, prévue du 15 juillet au 6 août.

Sur Facebook, quelques internautes saluent la décision de la commune : "Je suis dégoûté, mais franchement c'est normal" ; "bravo, très bonne initiative, ils réaliseront peut-être la chance qu'ils ont ou qu'ils auraient pu avoir", abonde Christele, qui a partagé sur son mur facebook la cagnotte en soutien au policier de Nanterre accusé d'avoir tué Nahel.

"C'est injuste"

Dans les rues du Blanc-Mesnil, la décision passe mal. Ici, l'été, "je nageais, je jouais avec le sable. Il y avait même quelque chose pour faire du judo. Là, je suis déçu, j'ai la rage, c'est injuste", disent trois habitants, rencontrés par France Inter . Une mère trouve la décision "clairement dégueulasse et injuste. Il n'y a aucun lien entre les émeutes et "Beach Mesnil". C'était la plus grosse occupation de l'été."

Les élus et élues d'opposition de la Ville vont dans le même sens : "Ici, vous avez beaucoup d'enfants qui ne vont pas pouvoir partir en vacances, mais aussi des retraités, dit l'élue communiste d'opposition Katia Gomez. Donc on déplore ce qu'il s'est passé, les dégradations, mais ce n'est pas une raison pour pénaliser l'ensemble de la population."