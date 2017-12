Il y aura du monde, ce mercredi 13 décembre 2018 dans tous les cinémas du nord Franche-Comté. C'est la sortie du huitième épisode de la saga Star Wars. Pour l'occasion, les fans terrifortains ont ressorti les sabres lasers, les costumes et autres casques.

C'est une date marquée depuis longtemps sur le calendrier des fans de la série Star Wars. Mercredi 13 décembre 2018, la sortie du huitième épisode: "Star Wars: Les derniers Jedi". Les fans ont d'ors et déjà préparé les sabres lasers et les déguisements de leur personnage préféré, comme Elodie de Giromagny et Arthur de Rougegoutte.

Les déguisements pour être dans l'ambiance de la saga

" On regarde les forums spécialisés. Il y a déjà plein de spéculations! Alors forcément, on essaye de s'imaginer des histoires" nous dit Elodie, la tête déjà dans les étoiles !! La jeune fille de 22 ans est accro depuis peu à la série, mais elle connait aujourd'hui toute l'histoire débutée il y a 40 ans. Elle ne pouvait donc pas rater ce huitième épisode. Elle ira même le voir déguisée.... en Captain Phasma. Pour elle "le déguisement, c'est un truc marrant à faire, on nous prend en photo.. ça met dans l'ambiance de la saga !"

Arthur lui a opté pour un costume de "Dark Vador, il est classe, il a du caractère ! et puis le costume de Chewbacca est plus diffiçile à porter... "

Il y a deux ans, l'impatience avait été la même dans le nord Franche Comté pour la sortie du 7éme épisode de la série.