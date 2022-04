Les fatbikes, ces vélos aux roues larges qui font débat sur les plages du littoral girondin

À Lège-Cap-Ferret, il est interdit de rouler sur les plages du bassin avec des vélos aux roues larges ou fatbikes en anglais. Par contre, l'accès est autorisé sur les plages océanes, seulement sur le sable mouillé. Pour la période estivale, de mi-juin à mi-septembre, par contre, les véhicules ne sont autorisés à circuler que du lever du soleil à 11 heures, comme l'indique cet arrêté municipal en date du 18 mai 2021.

Arrêté que la CEBA, la Coordination Environnementale du Bassin d'Arcachon, a contesté devant la justice. Le tribunal administratif de Bordeaux doit rendre peut rendre sa décision ce jeudi.

En prenant cet arrêté, le maire de la commune, Philippe De Gonneville, souhaitait "réguler l'accès aux plages pour mieux respecter l'environnement, et éviter les conflits d'usages entre les usagers et les baigneurs en période estivale". De son côté, la CEBA souhaite interdire totalement l'utilisation de ces vélos aux roues larges sur le littoral. La structure espère que la décision de justice fera jurisprudence. Selon son président, Jacques Storelli, "ce n'est pas la municipalité qui peut prendre des décisions sur ce sujet. C'est l'Etat qui tranche en ce qui concerne le domaine maritime public".

Engins à moteur

Si le texte est retoqué par le tribunal administratif, et que les fatbikes sont reconnus comme des "engins à moteurs, alors ils seront interdits sur le littoral" affirme Jacques Storelli, qui s'appuie sur l'interdiction des engins terrestres à moteur de circuler et de stationner sur la plage. La maire de Lège-Cap-Ferret, lui n'est pas de cet avis : "si le tribunal retoque l'arrêté municipal d'interdiction de 11 h à la nuit, et bien à ce moment-là, il y aura libre accès au vélo, sur le cordon littoral, sur l'estran. Ce qui me semble ne pas être une bonne idée à la fois sur le plan environnemental et sur le plan du bien vivre ensemble. Entre les baigneurs, les surfeurs et les vélos électriques qui souvent circulent en groupe et qui, il me semble, peuvent créer des conflits d'usage avec les baigneurs."