Les faubourgs d'Avignon limités à 30km/heure

Une mesure prise par la municipalité pour "apaiser les quartiers et retrouver l'esprit village", indique Frédérique Corcoral, adjointe déléguée aux quartiers ouest. Entre les Remparts, l'avenue Pierre Semard, l'avenue Eisenhower et la rocade Charles de Gaulle, soit un secteur d'environ 4 km2, la vitesse est abaissée à 30 km/heure.

Une volonté municipale de rendre la ville à ses habitants et de diminuer les nuisances liées aux bruits et à la pollution. Mais pas seulement, car pour Frédérique Corcoral il s'agit aussi d'un dispositif pour plus de sécurité : "On s'arrête plus vite quand on freine à 30 qu'à 50 km/heure".

15 jours de tolérance

La mesure entre en vigueur dès ce jeudi 30 septembre. "Il y aura 15 jours de pédagogie auprès des usagers, de vérification de fonctionnement de la signalétique mais ensuite il y aura sanction pour ce qui ne respecteraient pas la limitation", souligne Marie-Laure Musichini, directrice de la police municipale d'Avignon.

Outre ce périmètre, d'autres changements de circulation sont à prévoir dans le cadre du "plan faubourgs" qui entrera pleinement en vigueur en janvier prochain.