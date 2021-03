Les fédérations de chasse lancent ce printemps les stages sécurité désormais obligatoires

Les 10.000 chasseurs du Tarn et 138.000 chasseurs d’Occitanie vont être formés à la sécurité. C’est désormais obligatoire, et c’est nouveau. Ces formations renouvelables tous les 10 ans vont débuter courant avril. Les fédérations de chasse sont en train de recevoir le matériel pour les sessions.

à lire aussi Dans le Lot, un mois après la mort de Morgan Keane, le procureur durcit le ton face aux accidents de chasse

Une nouvelle formation qui fait suite à la loi du 24 juillet 2019 alors qu’en 2018, le nombre d’accidents de chasse avait très fortement augmenté. Dans le Tarn, ces formations existaient déjà. Mais sur la base du volontariat. Elles sont suivies par 250 chasseurs par an dans le département.

Et c’est Philippe Libéros, technicien à la fédération départementale des chasseurs du Tarn qui dispense cette formation.

Philippe Libéros, technicien à la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn Copier

Dans ces stages de sécurité d’une demi-journée, il répète : "Canon vers le bas… tir fichant… " des règles vraiment de base. L’idée c’est aussi de faire de la pratique, parce qu’avant 2003, il n’y avait que de la théorie dans l’examen du permis de chasse.

Des accidents mortels en baisse constante

Et si certains disent que les chasseurs ont beaucoup tardé pour rendre ces stages obligatoires, le directeur de la fédération du Tarn, David Eymard, nuance. "Quand on regarde les chiffres des accidents à la chasse, ils sont en baisse chaque année. C'est que la formation et la pédagogie mises en place, sont efficaces. Pour autant, il y a des gens qui ne veulent pas respecter, donc on rajoute un niveau supplémentaire qui est obligatoire."

Il y a 20 ans, il y avait 40 accidents mortels par an. Il y en a eu 11 en 2020. Morgan Keane, le jeune Lotois de 25 ans était le seul non-chasseur.

Reportage de Sandrine Morin Copier