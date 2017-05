Les Femen en conférence à Montpellier

La lutte féministe des Femen ne passe pas que par les actions d'éclat. Deux membres du mouvement sont à Montpellier ce vendredi soir pour présenter leur dernier livre, recueil de témoignages, "Rebellion".

On entend moins parler de ces actions spectaculaires qui défrayaient la chronique, quand une dizaine de filles envahissaient une église ou le toit d'une mairie, tous seins dehors et slogans écrits à même la peau. Non pas que les Femen ont baissé les armes, mais elles militent aussi par d'autres moyens, plus discrets.

Ainsi deux militantes du mouvement féministe viennent présenter leur dernier livre ce vendredi soir à l'auditorium du Musée Fabre à Montpellier, Pauline Hillier et Inna Schevschenko.

Récit de leur combat

"Rebellion", sorti en mars dernier, est un recueil de témoignages de femmes militantes. Elles parlent des violences faites aux femmes, des droits LGBT, de laïcité, de liberté d’expression et de la montée des extrêmes droites.

-

Entretien avec Pauline Hillier

Que pense-t-elle de la présence d'une femme, en l'occurrence Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle ?

"On peut être femme et sexiste ou être homme et féministe" Copier

"Pourquoi pas compter dans le paysage politique ? On a l'habitude de dire, nous Femen, qu'on entre dans tous les lieux de pouvoir sans demander la permission."

"C'est pas exclu qu'un jour on envahisse l'appareil étatique." Copier

"Continuer d'incarner le cauchemar du Front national"

"C'est une fierté d'incarner le cauchemar du Front National" Copier

Conférence de Pauline Hillier ce vendredi soir avec Inna Schevschenko à l'auditorium du Musée Fabre à 18h30.