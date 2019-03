Un salon professionnel dédié aux femmes à Châtellerault ce week-end

Châtellerault, France

Samedi et dimanche, salle de l'Angelarde à Châtellerault, 59 femmes ont vendu et présenté leurs créations au millier de visiteurs qui s'est déplacé. Un événement organisé par l'association Soroptimist.

Auteure, couturière, viticultrice, tapissier d'ameublement, etc, de nombreux métiers étaient représentés. Avec toujours des femmes à la tête de l'entreprise ou de la boutique.

Encore besoin de s'imposer

Certains métiers, comme tapissier d'ameublement, sont à l'origine très masculins. Mais Mathilde et Laure, qui ont monté leur entreprise de tapissier d'ameublement "Le cul entre deux chaises" à Poitiers, réussissent à s'imposer, avec leur formation solide et leur professionnalisme.

Vous allez abîmer vos mains mademoiselle".

Mais parfois encore, les professionnels subissent les remarques : "on m'a dit un jour où j'avais mis du vernis, vous allez abîmer vos mains mademoiselle, alors qu'il faut nous voir au travail !" Explique Laure. Mais les deux femmes de 22 ans ont aussi beaucoup de "regards bienveillants", et ont fait de leur jeunesse et féminité une marque de fabrique.

Les bénéfices du salon seront reversés par l'association Soroptimist à d'autres associations qui oeuvrent pour l'insertion des femmes dans le chatelleraudais.