Les femmes aussi ont des problèmes de cœur : faites-vous tester à Cannes

Le Bus du Cœur s'arrête trois jours à Cannes. Un dépistage et des consultations durant une heure et demie sont proposés pour informer, évaluer et prévenir les troubles cardiovasculaires qui constituent la première cause de mortalité des femmes en France.

Une consultation médicale dans le Bus du Coeur à Cannes le 8 mars 2023 © Radio France - Violaine ILL Sous le soleil de Cannes, le Bus du Cœur de la Fondation Agir pour le Cœur des Femmes est stationné place du marché avenue Francis Tonner, du 6 au 8 mars 2023. Une quarantaine de personnes : les organisateurs, des cardiologues, des gynécologues, des infirmières, des addictologues, des assistantes sociales et des nutritionnistes proposent gratuitement un dépistage complet et une évaluation des maladies cardiovasculaires. Le bus sillonne la France depuis un an. Les organisateurs dans 20 villes ont effectué 4.500 dépistages gratuits qui durent en moyenne une heure et demi. Les personnes peuvent se présenter directement dans les stands. Des femmes dès 30 ans sont victimes d'AVC Les troubles cardiovasculaires touchent les jeunes femmes " elles peuvent avoir des AVC dès l'âge de 30 ans " explique le cofondateur de la Fondation Thierry Drilhon. "Notre objectif est de sauver par la prévention 10.000 femmes en cinq ans en France." "Les femmes méconnaissent les symptômes des AVC, de l'hypertension et des infarctus" selon la fondatrice du programme le Professeur de cardiologie Claire Mounier-Vehier, "Les femmes ne pensent pas à relier des essoufflements, un vomissement, des bourdonnements d'oreilles, certaines douleurs à des troubles cardio-vasculaires". Thierry Drilhon au stand de la Fondation Agir pour le Cœur des Femmes à Cannes le 8 mars 2023 © Radio France - Violaine ILL "La prévention est essentielle"pour Thierry Drilhon. "Les femmes savent bien envoyer leur mari avec une bedaine et la soixantaine chez le cardiologue dès qu'il a des signes évocateurs... mais comme les symptômes sont différents chez les femmes, elles n'y pensent pas... Elles ont en plus un facteur de risque important lié au stress : elles sont à la fois super woman pour leur travail, leurs enfants, leur famille... et elles oublient de s'occuper d'elles". En France selon la Fondation Agir pour le Coeur des Femmes : 200 femmes meurent chaque jour en France de troubles cardiovasculaires contre deux qui décèdent dans un accident de la route et 33 qui décèdent d'un cancer du sein. C'est la première cause de mortalité des femmes. Après la consultation, les femmes repartent avec un tensiomètre donné généreusement et un avis médical à remettre à leur généraliste.