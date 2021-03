"Les femmes ne se sentent pas toujours légitimes ", dit la patronne du Medef Occitanie

Sophie Garcia, 49 ans, dirige le Medef Occitanie depuis trois ans. Elle est aussi la présidente de PSL, une entreprise spécialisée dans la sécurité-incendie à La Salvetat-Saint-Gilles dans l'ouest toulousain, avec une trentaine de salariés. Elle nous raconte son histoire, comment elle en est arrivée là, comment elle a su gérer aussi son rôle de maman.

"Pour m'occuper de mes enfants, je retravaillais tard le soir"

Sophie Garcia est la seule femme présidente d'un Medef régional, sur quinze Medef mais justifie t-elle "aucune autre femme se présente". Elle-même en 2017 ne s'est pas présentée, ce sont des hommes qui sont venus la chercher. Il existe donc bel et bien un frein, "on n'y pense pas à ces postes de pouvoirs, et on ne s'y sent pas légitime. Moi-même je me suis posée la question, j'ai cheminé, j'ai appris à avoir confiance en moi".

La toulousaine a fondé son entreprise avec son mari, c'est elle qui en a pris la compétence gestionnaire, après avoir été dix ans salariée cadre marketing. Mère de deux enfants, Sophie Garcia admet avoir "retravaillé de 21h à minuit", pour pouvoir aller chercher ses enfants à l'école et s'en occupé.

Sophie Garcia a l'habitude de travailler avec des femmes de pouvoir, la commingeoise Carole Delga à la Région, la montpelliéraine Sophie Béjean rectrice d'académie. Avec elles, "quand on a une idée, on y va et ça aboutit. Ca va très vite, c'est pragmatique". Après la loi qui permet d'instaurer la quasi-parité dans les conseils d'administration des grandes sociétés, la présidente du Medef Occitanie précise que le patronat travaille avec le gouvernement pout la création d'un index qui obligerait les entreprises à une certaine transparence des objectifs de parité. La loi, votée en janvier 2011, instaure dans les conseils d'administration des grands groupes un quota de 40 % de femmes.