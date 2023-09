Les femmes pilotes réunies à St-Denis-de-l'Hôtel : "La mixité ne se décrète pas"

Une quarantaine d'avions venus de toute la France ont atterri ce samedi matin à l'aéroport de Saint-Denis-de-l'Hôtel, près d'Orléans. Et ils y resteront tout le week-end, avec cette particularité que leur équipage (pour la plupart) est exclusivement féminin. Tous participent en fait au 13ème rassemblement des femmes de l'air, qui a lieu pour la première fois dans le Loiret, sur les terres d'Adrienne Bolland, l'enfant de Donnery, qui réalisa en 1921 l'exploit de traverser la Cordillère des Andes en avion.

10% de femmes pilotes, en loisirs comme en pro

En France, les femmes ont dû attendre 1973 pour avoir le droit de passer le concours de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile, qui permet de devenir pilote de ligne. Mais 50 ans plus tard, on est très loin de la parité. "En France, nous n'avons actuellement que 10% de femmes pilotes, aussi bien dans l'aviation civile que militaire, et aussi bien en loisirs qu'en activité professionnelle, souligne Christine Debouzy, présidente de l'association française des femmes pilotes. La mixité, ça ne se décrète pas ! Mais cela s'accompagne. Car il y a beaucoup d'obstacles encore à faire sauter."

L'un des hangars de l'aéroport de St-Denis-de-L'Hôtel porte le nom d'Adrienne Bolland © Radio France - François Guéroult

Christine Debouzy le constate fréquemment lors des rencontres avec le public : "Beaucoup de mamans me demandent encore si pilote d'avion, c'est vraiment possible pour une femme, et si c'est compatible avec une vie de famille." Le paradoxe, c'est que les femmes sont nombreuses parmi les pionniers de l'aviation : "Il y a l'exemple d'Adrienne Bolland, bien sûr, mais on peut aussi citer, un siècle plus tôt, Sophie Blanchard, qui en raison de ses prouesses en montgolfière fut nommée par Napoléon aérostière de l'Empire. Ces figures-là sont malheureusement souvent oubliées dans les musées d'aéronautique ou dans les livres de l'histoire. Or il est important d'avoir des modèles pour se projeter."

Le poids des préjugés

A cela s'ajoute que certains préjugés persistent, encore et toujours, comme en témoigne Léa Hisler-Bayle, pilote privée d'avion de tourisme depuis 10 ans : "J'entends toujours, en 2023, des petites phrases quand je sors d'un avion, assure-t-elle. Du type : "Ah ? C'est vous le commandant de bord ? Ce n'est pas votre mari qui a piloté ?" Je dois expliquer que oui, c'est bien moi qui ai atterri, que je ne suis ni la copilote ni la passagère qui prend des photos ! J'ai parfois l'impression que je dois toujours faire mes preuves."

Des démonstrations au programme tout ce week-end du rassemblement des femmes de l'air © Radio France - François Guéroult

Autre milieu, autre génération, Mathilde ne partage pas ce sentiment, elle qui est pilote sur A400M - l'avion gros porteur de l'armée de l'air - sur la base aérienne d'Orléans-Bricy. Mais elle a bien conscience de faire figure d'exception : "Nous ne sommes que 4 femmes pilotes sur A400M sur un vivier de 70 pilotes, reconnaît-elle. L'exigence de la formation fait que nous sommes à l'abri de toute remarque machiste. A mes yeux, le problème vient surtout du fait que beaucoup de jeunes filles ne connaissent pas ce métier, ou qu'elles ont la fausse idée qu'il n'y a que des pilotes de chasse dans l'armée, ce qui peut leur faire un peu peur." Lutter contre les idées reçues, c'est l'un des objectifs de ce rassemblement qui propose, tout ce week-end, des démonstrations, des conférences, la possibilité aussi de gagner des baptêmes de l'air, et qui sera salué ce dimanche matin 24 septembre (entre 10h et midi) par le passage dans les airs de la Patrouille de France.