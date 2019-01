Les femmes pompiers de la Sarthe s'affichent sur les bouteilles d'eau Cristaline

Pour relayer la campagne de promotion des pompiers de la Sarthe, l'entreprise Cristal Roc d'Ardenay-sur-Mérize met les femmes du SDIS72 à l'honneur sur 800.000 bouteilles d'eau. Elles sont commercialisées en Sarthe et dans les départements limitrophes.

Ardenay-sur-Mérize, France

800.000 bouteilles d'eau de la marque Cristaline sont mises en vente en ce début d'année avec, sur l'étiquette, une photo des pompiers de la Sarthe : un homme et deux femmes y figurent, car l'objectif est de valoriser le plan de féminisation lancé en octobre dernier dans le département. Ces bouteilles, qui sortent de l'usine Cristal Roc d'Ardenay sur Mérize, sont commercialisées en Sarthe et dans les départements limitrophes dans un rayon de 200 kilomètres autour du Mans, expliquent les Sapeurs-Pompiers de la Sarthe sur leur page Facebook.

20% de femmes chez les pompiers de la Sarthe : peut mieux faire

En France, moins d'un sapeur pompier sur six est une femme. En Sarthe, c'est un peu mieux : au nombre de 420, elles représentent environ un soldat du feu sur cinq. Parmi les 21 mesures du plan départemental, outre cette campagne de promotion sur les bouteilles d'eau, figurent aussi le développement de conventions avec les crèches, haltes-garderies et accueils périscolaires, ou encore l'engagement de faciliter le retour à la caserne après un congé maternité ; mais aussi,beaucoup plus anecdotique, la remise en cadeau de bienvenue d'un miroir de poche à toutes les nouvelles recrues féminines.