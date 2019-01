Les femmes sans domicile fixe sont davantage exposées que les hommes

Laval, France

Elles sont là mais on ne les voit pas. Elles, ce sont les femmes sans domicile fixe, celles que l'on surnomme les invisibles. C'est d'ailleurs le titre du nouveau film de Louis-Julien Petit , en salle depuis le 9 janvier.

Il sera projeté ce vendredi au Cinéville de Laval à 20h10, en présence de l'association Femmes Solidaires qui remettra des produits d'hygiène au centre d'accueil de jour La Porte Ouverte. Ce dernier accueille chaque jour une trentaine de femmes sans domicile fixe, certaines sont seules, enceintes, ou accompagnées de leurs enfants parfois âgés de seulement quelques mois.

Selon Rwaïda, animatrice à La Porte Ouverte, les femmes SDF vivent dans des conditions encore plus difficiles que les hommes, elle raconte "être à l'extérieur c'est déjà très compliqué, mais quand on est une femme ça l'est encore plus, que ça soit physiquement ou pour se défendre, les femmes sans domicile fixe sont aussi plus exposées au viol", elle ajoute "il y a ensuite les problèmes qui sont de l'ordre de l'hygiène féminine, par exemple quand les femmes ont leurs règles dans la rue, c'est difficile d'avoir des serviettes hygiéniques ou de se changer".

Pour venir en aide à ces femmes, La Porte Ouverte travaille avec d'autres organismes"pour pouvoir répondre à tous leurs problèmes " précise Rwaïda. L'animatrice aimerait toutefois l'ouverture d'une structure exclusivement dédiée aux femmes "un lieu plus familial, pour aider les femmes à discuter entre elles, sans être gênées par le regard d'un homme."

La Porte Ouverte est accessible tous les jours de 10h à 16h30 au 140 avenue Pierre de Coubertin à Laval.