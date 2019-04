Les femmes sont à l'honneur durant la Gamers Assembly de Poitiers

Tournois féminins, action de sensibilisation, "gaming house inclusive", les initiatives de la Gamers Assembly seront nombreuses ce weekend pour tenter de réfléchir à la place de la femme dans le jeu vidéo. Les statistiques montrent que si 47% des "gamers" sont des femmes il n'en reste pas moins que seul 5% de ceux qui atteignent le niveau de compétition sont de sexe féminin.

L'association Futurolan qui organise l’événement a invité cette année une délégation de l'association Women in Games qui aura droit à un stand sur dans le parc des expositions de Poitiers.

Notre rôle c'est de questionner, d'essayer de comprendre pourquoi il y a si peu de femmes dans les compétitions : Est-ce qu'il y a un blocage ? Est-ce qu'on les empêche ? Est-ce qu'il y a un tabou ?

Fabien Bonnet, président de l'association Futurolan

L'association invitée cherche des réponses à ces questions depuis des années. La réflexion que mène l’association est plus globale et concerne la place de la femme dans l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo.

Nous nous sommes rendus compte que c'était l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo qui concu autour des hommes, lorsque vous voyez par exemple le graphisme et comment les femmes sont représentées dans les jeux vidéos.

Floriane Zini, chargée de projet chez Women in Games

Néanmoins le tableau n'est pas entièrement noir, aujourd'hui des figures féminines du jeu vidéo commencent à émerger. Kayane, Trinity ou encore Devovo sont aujourd'hui des "gameuses" reconnues dans le monde entier, à l'image des champions masculins qui sont eux connus depuis plusieurs années déjà.

D'autres part de plus en plus de jeux proposent d'incarner des personnages féminins ou masculins, mais aussi des physiques plus proches de la réalité. Plusieurs jeux proposent par exemple de choisir l'ensemble des caractéristiques physiques des personnages.

L'objectif aujourd’hui c'est que dans les maisons d'édition nous trouvions également des femmes car c'est ici qu'il faut agir pour rendre les jeux plus inclusifs.

Floriane Zini, Chargée de projet chez Women in Games

D'autre part dans les compétitions, de plus en plus de trophées s'ouvrent aux femmes. On note également le développement de "Gaming house" inclusives. Lors des compétitions, les joueurs sont souvent amenés à vivre tous ensemble dans des espaces pendant plusieurs jours. La Gamers Assembly a donc prévu des espaces réservés aux femmes pour leur permettre de mieux s'intégrer à la compétition.

La Gamers Assembly réunira plus de 25000 personnes durant tout le weekend au parc des expositions de Poitiers.