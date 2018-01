Le Mans, France

Malgré l'instauration de la loi sur la parité en 2000, les femmes sont assez peu nombreuses à occuper des postes régaliens ou des ministères "poids-lourds". " C'est un patrimoine français, en fait, le blocage, presque un héritage. Une vieille tradition de l'éloignement des femmes des affaires publiques, pas que politiques mais aussi économiques" réagit Elen Debost, l'élue écologiste à la ville du Mans qui est aussi conseillère départementale." Cherchez le nombre de femmes à la tête d'un parti politique. Et pourtant, on est nombreuses. On est nombreuses mais on n'a pas le pouvoir".

Elen Debost, élue écologiste à la ville du Mans et conseillère départementale Copier

Pour Elen Debost, le blocage des femmes en politique est une vieille tradition française © Radio France - yann lastennet

Selon l'observatoire des inégalités, seuls 39% des députés sont des femmes. Elles ne sont que 29% au Sénat. Il n' y a que 4 présidentes de région dont Christelle Morançais, en Pays de la Loire. La mancelle a remplacé Bruno Retailleau qui a du quitter son poste pour éviter le cumul des mandats.

19% des chefs d'Etat, seulement, sont des femmes

Aucune femme n'a accédé, pour l'instant, à la présidence de la République française et une seule, Edith Cresson, est devenue Premier Ministre (1991-1992). Dans le monde, 19 % des chefs d'Etat sont des femmes. Et il y a des pays où il est encore plus dur pour une femme de briguer des fonctions politiques. L'universitaire Nabila Mounib est la secrétaire générale du parti socialiste unifié du Maroc. C'est la première et la seule femme à être à la tête d'un parti dans le pays. Elle a du se battre contre les préjugés et le poids des coutumes pour parvenir à ses fins. "C'est assez dur car il y a des entraves. Il y a des cercles de pouvoir qui sont au dessus du gouvernement. Il y a aussi une autre entrave, celle d'une société patriarcale, un système de domination masculine sur les femmes aussi bien politique que culturel. Donc il y a un effort colossal à faire". Nabila Mounib espère que son exemple fera bouger les lignes " même s'il faut se battre au sein de son propre parti. Si les jeunes voient plutôt d'un bon oeil, la féminisation de la vie politique, les vieux de la vieille, un peu moins. Même dans un parti progressiste comme le mien, on n'échappe pas à la misogynie mais cela nous endurcit et çà augmente notre pouvoir de résistance. Moi, je vois beaucoup de jeunes femmes intégrer le parti et je me dis que si j'ai servi à çà, c'est déjà pas mal".

Nabila Mounib est la secrétaire générale du Parti socialiste marocain. C'est la seule femme à être à la tête d'un parti politique au Maroc. Copier