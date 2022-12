Les festivals des Vieilles Charrues et l'Interceltique de Lorient maintenus en 2024 malgré les Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ne vont pas provoquer l'annulation du Festival des Vieilles charrues à Carhaix ou du Festival interceltique de Lorient, avec un ajustement de leurs dates, annonce le ministère de la Culture. Même chose pour le Festival d'Avignon.

Fin octobre, le ministre de l'Intérieur avait pourtant estimé qu'il fallait que des rendez-vous culturels ou sportifs de l'été 2024 soit "reportés ou annulés". En cause ? La forte mobilisation attendue des forces de l'ordre (CRS, gendarmes mobiles) pour sécuriser les Jeux Olympiques.

Solutions trouvées

Depuis la ministre de la Culture et les organisateurs de festival ont échangé et "des solutions sont d'ores et déjà trouvées pour la plupart de ces évènements afin d'assurer leur tenue pendant l'été 2024", selon un communiqué du ministère.

Décalage des festivals

"Les Vieilles Charrues passent au week-end d'avant par exemple, l'Interceltique de Lorient pourrait se décaler après le 11 août", selon la ministre interviewée dans le journal Le Parisien mardi soir.

Les préfets ont désormais un cadre pour autoriser ou non les festivals à l'été 2024. Les plus gros évènements, gourmands en gendarmes mobiles ou CRS, ne pourront pas avoir lieu du 18 juillet au 11 août, depuis l'ouverture du village olympique jusqu'à la fin des jeux.

Avant le 17 juillet

Les autres festivals, "habituellement sécurisés par des forces locales ou départementales, ont vocation à se maintenir", selon le communiqué du ministère. Cela veut dire un décalage, avant le 17 juillet, où "tous les évènements ont vocation à être maintenus", ou du 12 au 23 août, lorsque "quelques rares grands évènements" pourront se tenir, avant une autre période de restriction du 24 août au 8 septembre pendant les jeux Paralympiques.