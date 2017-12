Dax, France

Impossible de passer à côté des affiches rouges placardées dans toute l’agglomération et sur les bus, avec ce père Noël jaune qui porte deux gros poids. "Dax en fête" a démarré le 8 décembre mais à flâner dans le centre-ville en pleine journée, on peut en douter, il faut le reconnaître et certains Dacquois sont déçus par les animations de Noël. A l’image de ces internautes sur Facebook qui demandent si "Noël est bien maintenu à Dax, ou on descend encore vers le minablisme absolu ?" et cette autre dacquoise qui répond : "J’y suis passée samedi dernier pour amener ma fille, pas de mots à part NUL, vive Dax."

Sur les réseaux sociaux, les Dacquois ne sont pas tendres. - Capture d'écran Facebook.

Il y a bien le chapiteau et le manège place de la Fontaine chaude, un autre derrière la mairie. On nous promet des veillées avec des siffleurs de palombes et des jongleurs d'assiettes chinoises pour la première semaine de Noël. Des animations musicales aussi. Un peu chiche n’empêche surtout à côté du marché de Noël et de la grande roue de Mont-de-Marsan… Mais Axelle Verdière-Bargaoui, l'adjointe en charge des festivités à Dax s'en défend.

"On n’a pas de grande roue mais on a des grands manèges, les voltigeurs, qui sont gratuits jusqu’à 11 ans et qui ne coutent qu’1€ au-delà de 11ans et accessibles aussi aux adultes. Pour nous c’était ça l’important, que chacun puisse participer à la fête. Noël c’est surtout un esprit, une envie d’être tous ensemble et de passer des moments conviviaux. "