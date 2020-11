Les festivités de Noël gagnent en couleurs à Nîmes

Les illuminations de Noël sont lancées cde vendredi à 18h, à Nîmes. Pour la suite, la ville étoffe sa programmation après l'annonce des dernières annonces gouvernementales permettant la réouverture de tous les commerces et l’allègement des contraintes de sorties. « Si les grands spectacles de compagnies habituelles restent interdits, Nîmois et Nîmoises, petits et grands pourront croiser au détour de leurs achats de noël, des chanteurs de gospel, le père noël dans son traineau, des mascottes de Noël » , Jean-Paul Fournier (communiqué).



Animations musicales de rue : 3 fanfares déambulatoires spécialisées sur le registre de Noël viendront animer le centre-ville de 14h à 18h.

- Dates supplémentaires : samedi 28, dimanche 29 novembre

- Tous les mercredis, samedis et dimanche du 2 au 23 décembre



Nouvelles animations de rue

- chants de Gospel déambulatoire les 12, 16, 19, 20 et 23 décembre

La chorale Gospel University Choir prendra place dans le petit train de l'Office du Tourisme et interprétera les incontournables du répertoire des chants gospel.



- déambulation de mascottes les 5, 6, 9, 13 et 24 décembre

Sur le thème de Noël des peluches géantes (renne, bonhomme de neige…) déambuleront à bord du petit train de l'Office du tourisme pour faire rayonner les visages des petits et des grands.



Le petit train empruntera le parcours suivant :

Départ boulevard de la Libération, boulevard des Arènes, boulevard Victor Hugo, rue Général Perrier, boulevard Amiral Courbet et arrivée boulevard de la Libération.

Le public ne pourra pas monter dans le train.



- déambulation du char du « Traineau du Père Noël » de 16h à 18h les samedis et dimanche 12, 13, 19, 20, 23 et 24 décembre qui empruntera le parcours suivant : boulevard de la Libération, boulevard des Arènes, boulevard Victor Hugo, Rue Général Perrier, boulevard Amiral Courbet et arrivée boulevard de la Libération.



Confirmation des festivités programmées

Animations lumineuses des Arènes : du vendredi 4 décembre au 3 janvier, la Ville invite Nîmois et Nîmoises à découvrir les Arènes illuminées du dimanche au mercredi de 17h 30 à 21h et du jeudi au samedi de 17h30 à minuit



Décors lumineux sur les places : Père-noël, sapin, traineau, nounours et le traditionnel char romain… une dizaine de décors lumineux 3D seront installés sur les places du centre-ville : Gabriel Péri, Daguet, St Charles, Assas, Maison-Carrée, Questel, Madeleine, place aux Herbes et Jules Guesdes.



Illuminations de Noël : sur le thème « Noël étoilé » les illuminations feront briller toute la ville de Nîmes de rouge et de blanc du vendredi 27 novembre (17h45) au 3 janvier.



Sonorisation du centre-ville : des fanfares spécialisées sur le registre de Noël viendront animer le centre-ville tous les mercredis, samedis et dimanches de décembre de 14h à 18h ainsi que le 24 décembre.