Fêtes d'Orthez : quelles nouveautés cette année ?

Les fêtes d'Orthez 2017 démarrent ce vendredi 21 juillet. On attend entre 30 et 40 mille personnes jusqu'à lundi soir. Cette année, l'ordre des manifestations a été modifiée et l'accent a été mis sur la sécurité. Autre nouveauté : les gobelets compostables remplacent les verres réutilisables.

Cette année, un effort particulier a été fait sur la sécurité en raison du plan Vigipirate. Le centre ville sera totalement fermé à la circulation à partir de 17 heures, il est donc préférable de se garer à l'extérieur du périmètre de la fête. Les portiers à l'entrée des arènes de Pesqué contrôleront les sacs des festayres , il est d'ailleurs demandé de venir sans sacs. Il y aura un PC sécurité avec une équipe d'agents de sécurité et des consignes strictes ont été données pour organiser au mieux la sortie du public en cas de danger.

Une fête jusqu'au lundi

Deuxième nouveauté : les fêtes ont été décalées du vendredi au lundi et le programme a été modifié en ce qui concerne l'ordre des manifestations. Le feu d'artifice a lieu en ouverture ce vendredi soir à 23 heures après le concert de l'harmonie municipale aux Arènes et le bal. La course landaise est prévue le lundi soir donc à la fin des festivités et la journée taurine est organisée le dimanche.

Fini les consignes pour les gobelets

Enfin, les fêtes d'Orthez abandonnent les gobelets réutilisables consignés que ce soit dans les bars ou les bodegas installées spécialement pour l'occasion. On passe aux gobelets recyclables, c'est à dire en amidon de maïs, ils seront ensuite récupérés et pré triés par les cafetiers et envoyés dans un centre de traitement à Lescar pour faire du compost.

C'est un progrès en matière d'écologie, selon Manu de l'association "Angèle et ses copains" qui tient la bodega au centre culturel de la ville.