Les fêtes de Bayonne de leur création au roi Léon

Les Fêtes de Bayonne font partie de l'ADN des Bayonnais. Depuis 90 ans, c'est un moment de joie légué par une bande de copains qui ont inventé les fêtes en 1932, un véritable coup de génie. Quelques jours avant l'édition 2022, qui se déroule du 27 au 31 juillet, France Bleu Pays Basque est allée rencontrer Henri Lauqué, le président de la commission des fêtes de Bayonne depuis 1995 et membre du comité des fêtes depuis plus de 40 ans pour un historique des ces fêtes et leurs évolutions au cours des années.

France Bleu : Comment sont nées les Fêtes de Bayonne ?

Henri Lauqué : Ce sont des joueurs de rugby de l'Aviron Bayonnais qui sont allés aux Fêtes de Pampelune. Ils ont beaucoup aimé et se sont demandés " Est ce que l'on ne pourrait pas reproduire une fête populaire de même inspiration ? " C'est cette bande de copains qui a convaincu le maire de l'époque qu'il y avait la place en plein été, à l'époque autour du 14 juillet, de monter six jours de fête. En 1932 c'était six jours de fête avec la fête de la rue. Ce n'était pas une somme de spectacles que l'on vient regarder. C'était déjà, dès le début, d'inspiration participative. C'est la fête que l'on fait, ce n'est pas la fête que l'on regarde.

La clef puis les clés pour l'ouverture des fêtes

Pour l'ouverture officielle des fêtes, dès le début, la symbolique de la clef a été très présente. Elle se voulait être la clef de la ville confiée à la jeunesse. Et puis, après la parenthèse de la Seconde Guerre mondiale, les fêtes ont pris une tournure encore plus importante en intégrant un certain nombre de manifestations avec les courses de vaches, le défilé de chars qui est devenus corso lumineux et la clef qui a été remplacée par trois clés qui correspondent aux trois quartiers historiques de la ville : Saint Esprit Rive droite, Petit Bayonne et Grand Bayonne.

L'humoriste Laurent Gerra et les rugbymen bayonnais Rémi Martin etJulien Puricelli s'apprêtent à lancer les clés de la ville depuis le balcon de l'hôtel de ville, en ouverture des Fêtes de Bayonne, le 30 juillet 2009 © AFP - Daniel Velez

D'où vient Léon, roi de Bayonne ?

Des gens célèbres, comme Luis Mariano en 1961, jettent les clés aux festayres depuis le balcon pour ouvrir les fêtes. Cependant, victimes de leur succès, les Fêtes de Bayonne ont peu à peu pris une tournure moins chaleureuse, il a fallu réagir. La commission des fêtes et les peñas sont allées chercher des solutions.

Henri Lauqué : À ce moment là, rappelons nous, c'est à partir des courses de vaches, c'est à dire à 16h que commençait la fête. À l'époque, dans les années 80-90 ans les membres de la peña Or Konpon ont l'idée de créer un symbole de la gouaille, de la fête, un roi qui régnerait sur la ville. Il y avait déjà eu un peu un roi. Un peu porté sur la bouteille, c'était quelqu'un qui aimait l'opéra, qui chantait mal l'opéra et qui s'appelait Léon Dachary. Et juste après guerre, il avait été déclaré Léon roi de Bayone ce qui avait donné lieu ensuite à une chanson "Léon roi de Bayonne, roi des couillons". Or Konpon a demandé au dessinateur Jean Duverdier de donner vie à ce roi Léon. L'idée était que ce roi Léon, installé sur le balcon de l'hôtel de ville, trône durant toutes les fêtes de Bayonne. Ça a mordu très, très vite !

Le roi Léon, sa cour avec ses 6 personnages et ses gaiteros sont devenus la coqueluche des petits mais aussi des grands, à Bayonne et ailleurs. Et une chanson est même dédiée à sa belle et lèse majesté !