Les Fêtes de Bayonne 2021 annulées

Les Fêtes de Bayonne n'auront pas lieu en 2021. Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, l'a annoncé ce mercredi soir dans un point presse suite à une réunion avec la commission extra-municipale des Fêtes de Bayonne.

Les Fêtes de Bayonne devaient se dérouler du 28 juillet au 1er août 2021. L'année dernière, elles avaient déjà dû être annulées du fait de la pandémie de Covid-19.

Néanmoins le maire de la ville a précisé que des "formes d'animations" pourraient être organisées durant cet été, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Dans le Sud-Ouest et les environs, plusieurs rendez-vous festifs de l'été 2021 sont annulés pour la seconde année consécutive à cause du coronavirus. C'est le cas notamment des San Fermin à Pampelune, des Fêtes de Dax et des Fêtes d'Orthez. À Mont-de-Marsan, la municipalité s'est donnée jusqu'à fin mai pour prendre une décision sur le maintien ou non des Fêtes de la Madeleine. À Pau, le festival Hestiv’Òc devrait proposer "une édition Covid-compatible" du 20 au 22 août.

Plus d'informations à suivre.