C'est une quête du Graal de plus d'une décennie qui prend fin ce mardi 29 novembre. Après 12 ans de démarches et de bataille, les fêtes de l'ours entrent au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Le dossier a été étudié en milieu d'après-midi par l'institution réunie jusqu'en fin de semaine à Rabat au Maroc.

Une délégation avait fait le déplacement pour défendre ce morceau de patrimoine catalan avec notamment plusieurs élus dont les maires d'Arles-sur-Tech et Prats-de-Mollo. Ce dernier était l'invité de France Bleu Roussillon lundi matin.

Aujourd'hui, trois communes des Pyrénées-Orientales perpétuent cette tradition multiséculaire : Prats-de-Mollo, Arles-sur-Tech et Saint-Laurent-de-Cerdans. Suivant les communes les rites varient. À Prats-de-Mollo par exemple, les trois "ours" sont poursuivis par les chasseurs. Ils salissent de cendres le visage des jeunes filles et des femmes assurant ainsi leur fécondité. Les ours simulent l'enlèvement des femmes et des jeunes filles, ce qui donne lieu à des cours poursuites joyeuses dans les rues de la commune. Le rituel se termine toujours par la démonstration de la domination de l'homme sur l'ours, à travers la capture symbolique de l'animal et le rasage de la fourrure.

Ces pratiques sont très anciennes et s’étendaient autrefois sur une partie bien plus large du territoire français et international, en particulier dans l’hémisphère nord.

Les fêtes de l'ours rejoignent donc une liste prestigieuse d'environ 600 pratiques culturelles à travers le monde entier, du reggae jamaïcain à la rumba congolaise en passant par la pizza napolitaine ou encore la fête des lanternes coréennes.