Les Fêtes de la Saint-Jean de retour à Saint-Sever pour le bonheur des festayres

Après deux ans d'absence à cause du coronavirus, les fêtes patronales sont de retour. C'est notamment le cas, jusqu'au 28 juin prochain, des fêtes de la Saint-Jean à Saint-Sever, près de Mont-de-Marsan, pour le plus grand bonheur des festayres.

La grisaille et la pluie de ce samedi 25 juin 2022 n'auront pas entamé la détermination des festayres. Privés de fêtes depuis deux ans à cause du coronavirus, ils savourent le retour des fêtes de la Saint-Jean à Saint Sever près de Mont-de-Marsan. Depuis ce vendredi soir, ils entendent bien profiter des cinq jours de festivités. Au programme : corrida, cavalcade, fête foraine, feu d'artifice et surtout la fête jusqu'au bout de la nuit !

Une dose de sommeil, une dose d'alcool et une dose d'eau (Hugo)

"Une dose de sommeil, une dose d'alcool et une dose d'eau" c'est le secret d'Hugo pour tenir sur la longueur avec ses amis. Mais Hugo, à moitié sérieux, et un peu éméché, met en garde. Gare à celui-ci qui ne verrait derrière le festayre qu'un boit-sans-soif. "Les festayres ce sont des gens qui savent faire la fête et qui savent s'amuser et le reste de la semaine ils sont peinards. Moi, je me lève, je ne pense pas à picoler, je me dis - mais qu'est ce que j'ai fait hier soir ? (rires)- , je vais prendre un bon verre d'eau et après seulement boire un verre de whisky".

"Depuis le temps qu'on attendait que ça revienne, on est trop contentes, on s'éclate" lance Emma, la vingtaine, sourire jusqu'aux oreilles et prête à aller jusqu'au bout de la nuit avec son amie Lucine. Pendant cinq jours elles reprennent leur marques et leur rituel de festayres : "on se lève, petite douche, petits pains au lait, un jus de fruit ou un verre de grenadine et puis à partir de 10 heures c'est l'apéro", et on se couche à quelle heure ? "On n'a pas d'heure, six heures, sept heures du matin !" répondent les filles en chœur, soit tout au plus quatre heures de sommeil par "nuit".

"Une dose de sommeil, une dose d'alcool et une dose d'eau" c'est le secret d'Hugo, festayre, pour tenir les cinq jours de fêtes. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

On les attendait vraiment de pied ferme ces fêtes (Sophie)

Sophie et ses amis, ils sont une douzaine au total, n'ont pas plus d'heures de sommeil au compteur, dès le vendredi soir ils ne se sont pas faits prier. "On les attendait vraiment de pied ferme ces fêtes, parce que depuis le confinement ... c'est vrai que ça fait plaisir !" confie Sophie. Elle compte bien en profiter jusqu'à dimanche inclus avant de reprendre le travail. Son secret ? L'eau : "on alterne les verres de bière avec des verres d'eau c'est une super méthode !" , enfin plus précisément : "quelques verres de bière et quand on y pense, un verre d'eau" plaisante-t-elle.

Un bon festayre va aussi manger, voilà l'astuce d'Estibaliz et ses copains "parce si on ne mange pas correctement c'est compliqué" reconnaît la jeune fille. Mais la meilleure solution c'est encore de boire avec modération, ou de faire comme Lionel, l'un des amis d'Estibaliz qui restera sobre tout le week-end. "Les fêtes tombent un mauvais week-end, j'ai une prise de sang pour récupérer mon permis donc je n'ai droit à rien, là je bois de l'eau et peut-être que je vais faire un coma hydraulique" plaisante-t-il.

Durant cinq jours, la commune vit au rythme des festivités de la corrida au feu d'artifice en passant par la cavalcade et la fête foraine. Avec ou sans alcool des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pour célébrer le retour des fêtes de la Saint-Jean.