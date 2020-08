Les fêtes de la Saint-Louis à Sète finalement annulées

Après l'annulation d'Escale à Sète, le rassemblement de vieux gréements au printemps dernier, un nouveau coup dur pour la ville de Sète, l'annulation des fêtes de la Saint-Louis. La décision a été prise par le maire en raison de la situation sanitaire.

"Nous constatons dans les laboratoires de Sète une augmentation du nombre de cas positifs au Covid-19, il y a eu 5 nouvelles hospitalisations ces derniers jours dans l'Hérault, en tant qu'élu et en tant que médecin, je ne pouvais pas prendre ce risque" explique François Commeinhes

Pendant plusieurs semaines, la Ville a travaillé avec la Préfecture pour répondre aux règles sanitaires contraignantes mais bien légitimes, qui s’appliquent aux événements. Une fête dans un format réduit et adapté avait été annoncée lors d’une conférence de presse la semaine dernière. Mais ces derniers jours, la situation sanitaire est devenue plus préoccupante. En témoigne le nombre de patients hospitalisés en réanimation qui est reparti à la hausse pour la première fois depuis avril.

Dans ces conditions et afin de ne faire courir aucun risque à la population, la Ville a pris la décision d’annuler sa fête patronale. “Je mesure la déception des Sétoises et des Sétois, des commerçants, des associations et des jouteurs. Mais c’est la seule décision que nous pouvions prendre dans le seul intérêt qui nous anime : protéger les Sétois” indique François Commeinhes.

"Je ne peux pas prendre ce risque en tant qu'élu, en tant que médecin. Donc j'ai pris cette décision la mort dans l'âme plutôt que de faire prendre le risque à nos concitoyens. Parce que les joutes c'est une fête familiale où il y a des jeunes mais aussi beaucoup de moins jeunes qui sont plus fragiles. Pour parler de tradition, le cœur c'est bien mais la santé c'est primordial !"

François Commeinhes a pris cette décision, la mort dans l'âme Copier

Plutôt que de faire une fête à minima, j'ai préféré reporter à 2022

"On avait des contraintes imposées par l'Etat notamment limitant le nombre de rassemblement à 5 000 personnes qui nous obligeaient à faire plusieurs secteurs, les bars à quais n'auraient pas été autorisés, alors si c'était pour faire une fête à minima qui risquait d’entraîner des débordements incontrôlables, j'ai préféré comme pour Escale à Sète, reporter les Joutes à 2022".

Le maire a préféré reporter plutôt que de faire des fêtes à minima Copier

Cette 278e édition, prévue du 20 au 25 août, devait rendre hommage aux barreurs André Lubrano et Louis Molle. Ils seront donc les invités d’honneur des festivités de 2021 qui seront illustrées par l’affiche de Tony Bosc.

C'est la première fois en dehors de des deux guerres mondiales que les fêtes de la Saint Louis sont annulées.

