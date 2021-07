Les fêtes de la Saint-Louis annulées à Sète pour la deuxième année de suite

Pour la deuxième année de suite les fêtes de la Saint-Louis à Sète (Hérault) sont annulées à cause de la pandémie de Covid-19. Elles devaient se tenir du 19 au 24 août.

Comme l'année dernière, il n'y aura pas de joutes dans le canal de Sète fin août. Les fêtes de la Saint-Louis 2021 ont été annulées par la mairie en raison de la pandémie de Covid-19. "Ces derniers jours, la situation sanitaire est devenue plus préoccupante avec l’accélération de l’évolution à la hausse du taux d’incidence sur le département de l’Hérault, et notamment sur les tranches d’âges les plus jeunes", indique la mairie.

"Cette décision est la seule que nous pouvions prendre, dans le seul intérêt qui nous anime depuis le début de cette pandémie : protéger les Sétois" - Fraçois Commeinhes, le maire

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix