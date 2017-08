Les fêtes de la Saint Louis sous haute sécurité à Sète

Les fêtes de la Saint Louis ont démarré jeudi à Sète, le jour même où Barcelone était visée par un attentat terroriste. Comme l'an dernier, après l'attentat de Nice des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place pour que ces fêtes se déroulent sans problème.

Impossible d'accéder dans le centre ville de Sète en voiture. Les accès principaux au Cadre royal ont été bloqués avec des plots en béton. Impossible également de se promener avec un gros sac le long du canal.

"A l'entrée de ce périmètre effectivement, nous avons des agents de sécurité qui non seulement demandent l'ouverture systématique des sacs pour vider tout ce qui est contenant en verre par exemple, la nouveauté cette année, c'est que nous interdisons les gros sacs. Nous n'autorisons que des sacs de 30 cm sur 30 cm. "

Michel Bodart, l'adjoint à la sécurité à la mairie de Sète Copier

La ville de Sète bénéficie également de renforts pour cette Saint Louis. 2 compagnies de CRS en plus, une quinzaine de policiers nationaux venus de Marseille et des militaires de l'opération Sentinelle. Les 30 policiers municipaux sont également mobilisés jour et nuit, ainsi que des agents de sécurité.

Des plots en béton pour barrer les accès au centre © Radio France - Sylvie Duchesne

Reportage à Sète Copier

Les mesures de sécurité mises en place rassurent dans leur majorité, les nombreux touristes et sétois venus assister aux joutes de la Saint Louis. "Personnellement, je suis espagnole, ça m'a énormément touché, mais je ne vois pas pourquoi ça va m'empêcher de vivre. On y pense, on se dit que si ça arrive ici,ça pourrait être un carnage aussi. Ils frappent partout ! Il y a les militaires, il y a les CRS, les routes qui sont bien barrées, je suis content de voir qu'on peut se promener en toute sécurité. Sète, c'est un peu spécial, vous savez, avec tous les pêcheurs sétois, s'ils voient quelque chose, ça peut être vite réglé !"

Au moins 300 000 personnes sont attendues à Sète jusqu'à mardi soir.