Les fêtes de Pâques sous surveillance policière en Corse aussi

Ce n’est pas tout à fait la tradition, mais cette année encore, en raison d’un contexte international particulièrement difficile, les fêtes de Pâques se dérouleront sous surveillance policière. Des mesures spécifiques seront mises en œuvre, notamment à Sartène.

Policiers et gendarmes seront sur le pont en ce long week-end Pascal et notamment ce vendredi 14 avril. Le Catenacciu et autres rendez-vous religieux d'importance, prévus jusqu'à dimanche, sont en effet placés sous surveillance. Les consignes ont été transmises par le ministère de l’intérieur aux préfets. Deux dispositifs ont été mis en place pour effectuer cette vigilance renforcée : un service de rondes et de patrouilles devant les principaux lieux de réunion et un dispositif fixe sur les lieux recevant le plus de public comme Sartène, Ajaccio ou Bastia.

Etat de la menace inchangée en Corse

Les autorités ecclésiastiques ont par ailleurs été sensibilisées indique Nicolas Lerner, coordonnateur des services de sécurité en Corse : « cette vigilance en Corse s’est traduite par une prise de contact avec les autorités ecclésiastiques sur les deux départements. Cela a permis de sensibiliser les prêtres et l’ensemble des autorités religieuses sur les nécessaires mesures de vigilance et la nécessité d’informer les autorités de tout élément qui leur paraitrait étrange même si je le dis, l’état de la menace en Corse demeure inchangée. Nous n’avons pas d’éléments susceptibles de caractériser un risque particulier. »