Cet été 2022, les fêtes dans les villages sont de retour en Béarn et en Bigorre, et plus particulièrement dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. A Monein par exemple, tout le monde est très impatient.

Les fêtes de retour en Béarn et Bigorre cet été : à Monein "on prépare depuis janvier"

Après deux ans de pandémie, c'est le retour des fêtes en Béarn et en Bigorre. Dans les Pyrénées-Atlantiques, parmi celles qui sont le plus attendues : celles de Monein. "On prépare déjà, pour savoir où on dort", explique Raphael dans la rue. "Cette année, ça va être fantastique. Les jeunes les font à fond les petites fêtes des villages ! Il nous tarde celles de Dax, Bayonne et celles de Monein", se réjouit Jean-Michel. Pour David : "C'est un moment où tout le monde se réunit, un moment où on se retrouve en famille, entre amis notamment pour déguster le Jurançon !"

Le comité des fêtes se prépare

Pour les commerçants de Monein, c'est un retour encore plus vital : "ça représente beaucoup de monde, ça va renflouer les caisses", estime Louisa Samson. "Je pense que pendant deux ans on a vécu de sacré moment, les fêtes vont nous apporter de bonnes choses", poursuit-elle. C'est depuis le mois de janvier que le comité des fêtes de Monein prépare le grand retour.

"On a commencé à préparer quand on a vu que ça s'éclaircissait un peu. On a donc commencé à préparer comme si de rien était. Pour les retrouvailles on voulait marquer le coup, notamment aussi pour la municipalité car le maire et son équipe d'adjoint n'ont pas encore connu les fêtes. Il nous faudra du monde et des personnes motivée", détaille Bruno Suberbie co-président.