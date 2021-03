Les fêtes johanniques d'Orléans pourraient avoir lieu cette année dans un format réduit ?

On dit que l'histoire se répète. Mais pour les fêtes johanniques d'Orléans, Serge Grouard espère bien que ce ne sera pas le cas et qu'elles ne seront pas de nouveau annulées cette année en raison de la crise sanitaire. Jeudi soir, à l'occasion d'une délibération sur l'organisation de cet événement, le maire a fait savoir que la ville avait travaillé sur deux hypothèses : des fêtes johanniques traditionnelles ou bien des fêtes réduites si la situation sanitaire l'impose. " Dans ce cas, il y a 3 événements que nous voulons maintenir à condition bien sûr que ce soit fait en tout sécurité" explique le maire.

Un défilé plus court et avec moins de monde

Serge Grouard souhaite d'abord maintenir la remise de l'épée. Elle pourrait se faire à la Cathédrale d'Orléans. " C'est une cérémonie qui peut s'apparenter à un office religieux donc ça ne devrait pas poser problème". La remise de l’étendard, qui est un moment fort des fêtes, pourrait aussi se tenir devant la Cathédrale mais "sans public et sans le spectacle qui suit habituellement" insiste le maire. Enfin, Serge Grouard veut également organiser le défilé commémoratif du 8 mai, avec moins de participants et sur un parcours plus court.

Il y a une responsabilité historique

Ces modalités ont été transmises aux autorités préfectorales qui trancheront en fonction de la situation sanitaire entre fin avril et début mai. Mais pour Serge Grouard, il est difficilement envisageable qu'Orléans vive une nouvelle année sans fêtes johanniques. " Je ne veux pas que ça se reproduise encore. Dans l'Histoire, il y a eu peu d'annulations de cet événement. Il y a une responsabilité historique."