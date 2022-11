Les feuilles mortes, véritable plaie des cyclistes à l'automne

Les piétons ne sont pas les seuls à se plaindre de la dangerosité des feuilles mortes, sur le sol. Mêlées à une chaussée humide, elles deviennent glissantes en se décomposant. C'est aussi vrai sur les pistes cyclables où les amas de feuilles deviennent la bête noire des cyclistes : "lorsque l'on freine dessus ou que l'on change de trajectoire, on est susceptible de tomber. Ces tas peuvent aussi masquer et recouvrir un danger" précise Aymeric Cotard, chargé de mission à l'association MDB (Mieux se déplacer à bicyclette) . "Nous avons beaucoup de remontés sur ce sujet" confirme Camille Hanuise, directrice de l'association Paris en Selle , "surtout là où il y a des arbres, comme par exemple le long du bassin de la Villette, qui est endroit où nous sommes souvent alertés". Elle fait également remarquer que les balayeuses des rues, en nettoyant la chaussée, rejettent parfois les feuilles sur le côté et donc sur les pistes cyclables.

La municipalité en a conscience répond Colombe Brossel, adjointe à la mairie de Paris en charge de la propreté. En automne, le nombre d'agents de nettoyage, augmente de 40%, passant de "2.500 éboueurs, qui nettoient chaque jour dans Paris, à 3.500 agents mobilisés entre mi-octobre et fin novembre" précise C. Brossel. Elle reconnait que le nettoyage des rues a été complètement repensé et continue de l'être, avec le développement des pistes cyclables. "Ce qui nécessite beaucoup plus d'investissement dans l'entretien. On réorganise la façon de ramasser les feuilles et on accroit les moyens, avec des souffleuses et des machines aspiratrices. On a investi dans des "caissons à dépression", dans lesquels on peut mettre une très grande quantité de feuilles, en les tassant. Ce qui évitera aux machines aspiratrices de perdre du temps à faire des aller-retour pour vider leurs contenus" fait savoir l'adjointe en charge de la propreté.

Autre problème soulevé par les cyclistes : le nettoyage de ces pistes durant les heures de pointe. Un sujet sur lequel C. Brossel souhaite réfléchir en collaboration avec les assocations de cyclistes et avec David Béliard, adjoint en charge de la mobilité dans Paris.

Aymeric Cotard, de l'association MDB reconnait que Paris a fait des progrès et a intégré la problématique du nettoyage des pistes. "Le sujet est mieux pris en compte, la situation s'améliore mais n'est pas encore satisfaisante". la ville est dotée de petites balayeuses qui peuvent circuler à l'intérieur des pistes sécurisées "mais il en faudrait d'avantage et qu'elles passent plus souvent car les feuilles tombent tous les jours" ajoute A. Cotard qui fait toutefois remarquer que Paris a une longueur d'avance sur ses voisines : "les pistes cyclables commencent à se développer en banlieue parisienne, mais la qualité de leur réalisation et de leur entretien n'est pas au niveau de ce qui se fait dans la capitale ; Il faudrait plus de véhicules d'entretien, plus de personnel pour les nettoyer". Il déplore que les voies de circulation dédiées aux voitures soient plus souvent nettoyées que celles dédiées aux vélos. L'association MDB pointe du doigt l'équipement non adapté, contrairement à Paris, des communes : "les camions de nettoyage que l'on a en banlieue sont tous trop larges par rapport aux pistes cyclables" constate Frédéric Kroff, correspondant MDB dans les Hauts-de-Seine. "A Boulogne-Billancourt, par exemple, les camions sont énormes. Cela fait plusieurs mois que nous alertons la mairie sur le fait que ces engins, étant trop larges, dégradent les poteaux de protection des pistes. Et une fois qu'il n'y a plus de poteaux, les cyclistes ne sont plus protégés. Car bien que surdimensionnés, ils roulent quand même sur les poteaux de protection".

On est encore loin du model scandinave, où, lorsqu'il y a des intempéries, lorsqu'il neige par exemple, ce sont les pistes cyclables et les trottoirs que l'on dégage en premier explique Frédéric Kroff. "Nous, en France, on a tendance à dégager les routes en priorité, et envoyant tout ce qui encombre sur le côté. Cela donne une idées des priorités de chacun des pays" conclut-il.