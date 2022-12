Les feux d'artifice et les fumigènes interdits en Dordogne pendant le weekend du nouvel an

Le préfet de la Dordogne a pris un arrêté pour interdire les feux d'artifices, les pétards et les fumigènes entre ce jeudi 29 décembre et le lundi 2 janvier afin "de prévenir les violences, les accidents graves et les dégradations".