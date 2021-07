Les feux d'artifice sont de retour dans le Loiret pour la Fête Nationale

Le Loiret renoue avec les festivités du 14 juillet ! A commencer par les feux d'artifice : il n'y en avait eu aucun l'an passé dans le département : de nombreuses communes y avaient renoncé en raison de la crise sanitaire, et ceux qui étaient prévus avaient tous été annulés au dernier moment par la préfecture en raison des risques d'incendie alors particulièrement élevés. Cette année, une centaine de communes dans le Loiret ont programmé un feu d'artifice. Tiré soit le 13 juillet (pour la grande majorité), soit le 14 juillet (comme à Olivet, notamment). Mais les consignes sanitaires restent souvent de mise.

A Orléans : port du masque et appli sonore pour suivre l'évènement

A Orléans, où le spectacle pyrotechnique est prévu le 13 juillet, à 23h depuis le pont de l'Europe (et en association avec les communes de St-Pryvé-St-Mesmin et de St-Jean-de-la-Ruelle), le port du masque sera obligatoire et il faudra télécharger une application pour bénéficier de la bande sonore. "La vie reprend, la vie doit reprendre, mais en restant vigilant sur les gestes barrières, explique Fanny Picard, conseillère municipale déléguée à Orléans, en charge des festivités. Cette année, le son sera uniquement dans vos écouteurs, l'idée est d'éviter que la foule ne s'agglutine sur la tête nord du pont de l'Europe."

Pour profiter de ce dispositif, il faut se rendre sur la page www.13juilletpontdeleurope.fr pour télécharger la bande sonore sur son téléphone, puis le 13 juillet, au moment des festivités, se connecter au site Internet : la bande sonore débutera alors automatiquement dès le lancement du feu d’artifice. Une innovation qui a coûté 27 000 € aux collectivités, et qui s'ajoute au coût du spectacle (73 500 €) et du gardiennage pour la sécurité du site (20 000 €). L'événement attire habituellement 20 000 personnes.

L'affiche des festivités sur Orléans, Saint Jean de la Ruelle et Saint Pryvé - Ville d'Orléans

En revanche, le traditionnel bal organisé dans la foulée sur le pont de l'Europe n'aura pas lieu. "La préfecture exigeait un espace de 4 mètres carré par personne, détaille Fanny Picard, cela aurait limité la jauge à 200 personnes, cela n'aurait pas été réaliste." A l'inverse, la ville d'Olivet a maintenu son bal le 14 juillet à 23h30, après le feu d'artifice sur la plaine des Martinets, mais avec port du masque obligatoire.

Une reprise en demi-teinte pour les artificiers

Du matériel pour un feu d'artifice- Photo d'illustration © Maxppp - Lionel Vadam

Même si on compte une centaine de feux d'artifice cette année dans le Loiret, ce n'est toujours pas une année normale. Beaucoup d'artificiers n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité d'avant 2020 et la crise du Covid. C'est le cas de Frédéric André, qui dirige la société les Feux de Loire, à Tigy. " Cette année, j'ai 25% de rendez-vous en moins sur les festivités du 14 juillet. J'ai de nouveau perdu de gros clients et du coup, sur le chiffre d'affaire, on va frôler les 40% en moins". Sa société, qui emploie un intermittent et des saisonniers, a bénéficié avec la crise d'un PGE, un prêt garanti par l'Etat. Mais, pour Frédéric André, la situation reste compliquée. "Là, on est en plein rush donc on baisse la tête et on avance mais je suis inquiet pour l'avenir de ma société." Les Feux de Loire ont notamment perdu cette année le marché des Nuits de Sologne, à Lamotte-Beuvron. L'évènement, qui était prévu début septembre, est repoussé d'un an en raison des contraintes sanitaires.