Les feux d'artifices du 14 juillet autorisés dans l'Hérault

La Préfecture de l'Hérault autorise les tirs de feux d'artifice des13 et 14 juillet sous la responsabilité des communes organisatrices de l'évènement et réalisés par des professionnels.

Le Préfet de l'Hérault a préféré attendre d'être au plus prêt du 14 juillet et d'avoir les dernières données météorologiques pour prendre sa décision : les feux d'artifices des 13 et 14 juillet sont autorisés.

Au regard des dernières prévisions météorologiques, aucune interdiction généralisée de tirs de feux d’artifice organisés dans les communes héraultaises ne sera prise par l’autorité préfectorale" communiqué de la Préfecture de l'Hérault

Il est toutefois précisé que les communes pourront toutefois, en fonctions des circonstances locales, faire usage de leur pouvoir de police pour interdire ces spectacles pyrotechniques.

Usage d'engins pyrotechniques réservés aux professionnels

Un arrêté préfectoral interdit, sur l’ensemble du département de l’Hérault, du 13 juillet 2022 à 07h00, au 15 juillet 2022 à 08h00, la cession, la vente et l’utilisation des pétards des catégories F1 à F4, C1 à C4, des articles pyrotechniques des catégories T1, T2, P1 et P2, ainsi que tout dispositif de lancement de ces produits.